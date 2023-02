En tête d’affiche, le duel entre Saintes et Auderghem avec la garantie pour le vainqueur de remporter la deuxième tranche. En cas de match nul, c’est Rixensart qui pourrait la remporter, à condition de battre… Waterloo. "L’objectif est de ne pas avoir de regrets après ce week-end mais ce sera très compliqué à Waterloo qui reste mon favori dans la course au titre. Mais dans le foot, on ne sait jamais, assure Pierpaolo Giunta. Après, il restera une saison à terminer avec pour objectif que Rixensart la termine à une place que le club mérite."

Mais c’est du côté de Saintes que les regards seront tournés dimanche avec un avantage évident pour les locaux qui ont tout gagné (33/33) à domicile cette saison. Mais attention car si un match nul devait sanctionner le match au sommet et que Rixensart ne l’emporte pas à Waterloo, c’est Auderghem qui s’offrirait la tranche grâce à un meilleur goal-average. "N’ayons pas peur des mots, c’est le match de la saison, lance Fabio Magnoni. le coach d’Auderghem. La deuxième tranche est en jeu et, derrière, il y a le championnat où l’on veut rester accrochés. On ne peut pas se louper ce week-end."

Dans cette optique, la dernière victoire devant Villers a fait du bien. "On a retrouvé de la confiance et l’idéal serait de confirmer tout ça par une bonne prestation dimanche et si le résultat peut suivre, ce serait tout bénef pour la suite."

Pour Saintes, la donne est quelque peu différente puisque l’équipe disputera d’abord son match de retard ce mercredi soir à Lasne-Ohain "et on se focalise sur ce match avant de penser à Auderghem, prévient Dorian Nizot. On a toujours plus difficile contre les équipes du bas de classement et toujours plus difficile à l’extérieur alors je me méfie de ce match. Mais on sort d’un gros match contre La Hulpe ou il y avait des duels et de l’intensité et on est prêts pour nos deux prochains rendez-vous avec un effectif au complet."