P2B: Pierpaolo Giunta quittera Rixensart en fin de saison

De son côté, le coach ne cache pas avoir eu du mal à prendre sa décision de quitter le club en fin de saison "car quand on se sent bien dans sa famille, on n’a pas envie de la quitter. Je ne peux que remercier le club, Jacques Leblanc, Pascal Renard, tous les CQ que j’aurai rencontrés et la grande famille de la RUR pour les cinq saisons magnifiques passées ici. Bien entendu, il y a eu des hauts et des bas mais j’aurai passé à Rixensart des moments inoubliables qui resteront pour toujours gravés dans ma mémoire et dans mon cœur."

Un voyage en Sicile comme premier souvenir

C’est lors de la saison 2018-2019 que Pierpaolo Giunta est arrivé à Rixensart. Sur son CV, l’homme renseigne alors des expériences comme entraîneur d’équipes d’âge à Strombeek et Wemmel ainsi qu’en P4 à Wemmel puis en P3 à Vilvorde. "Je suis arrivé à Rixensart pour y entraîner la P3 puis j’ai repris la P2 en cours de saison (NDLR: il a succédé à Rénald Pansaerts). L’équipe était mal embarquée mais on a bien terminé la saison et le président était tellement content qu’il nous a offert un voyage en Sicile dans la région où j’ai grandi. On a passé quatre jours magnifiques là-bas."

Un bon moment, comme beaucoup d’autres. "Je crois que je suis l’entraîneur à être resté le plus longtemps à la tête de l’équipe première, ce qui est une grande fierté. Pour la première fois de son histoire, le club a aussi participé à la Coupe de Belgique."

"Pour le groupe, il faut maintenant quelqu’un de différent de Paolo"

"Je n’oublierai jamais tout ça mais je pense que mon boulot est arrivé à son terme et pour ce groupe, il faut une nouvelle dynamique, quelqu’un de différent de Paolo. J’ai eu du mal à prendre ma décision mais c’est le bon moment pour tout le monde et j’espère que le club trouvera un entraîneur à sa hauteur."

Pierpaolo, lui, se dit "prêt à vivre une nouvelle aventure. J’ai 51 ans et c’est le bon moment pour me lancer dans une nouvelle expérience."