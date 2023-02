P2 féminine: Jodoigne B retrouve sa cohésion et son football

C’est plus compliqué depuis la trêve en raison des absentes mais les Jodoignoises gardent le cap et sortent d’une belle victoire (5-1) contre Lasne-Ohain B. "On a retrouvé le football qu’on avait un peu perdu ces dernières semaines. Surtout en première mi-temps où l’on a joué à passes et en équipe. On a un peu cafouillé en deuxième quand on a pris un but mais on s’est retrouvé sur le terrain et montré ce que Jodoigne est capable de faire."

Le but est de garder cette place sur le podium. "On y a pris goût, on espère continuer sur cette lancée et, si possible, aller chercher la deuxième place. Notre fin de championnat est intéressante (Union SG, Ronvau et deux fois Etterbeek, NDLR), il faudra tout donner jusqu’au bout et, surtout, croire en nous."

"Moins de pression en P2"

Yasmine, résidante à Beauvechain et puéricultrice à Leuven est la meilleure buteuse de son équipe avec 19 réalisations. "Après avoir joué à Outgaarden jusqu’à mes 14 ans, je suis à Jodoigne depuis autant d’années. D’abord en P1 puis en P2 depuis quelques saisons. Je n’étais plus heureuse en P1 car je me mettais trop de pression et j’en perdais mon football. Je n’ai jamais beaucoup marqué mais alors qu’on m’avait replacée en défense, je joue de nouveau sur le flanc gauche, comme à mes débuts. Cela m’a reboosté et même si ce n’est pas un objectif car je suis là pour m’amuser avant tout, rester meilleure buteuse est un petit challenge."