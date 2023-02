Solide leader de la série, Perwez peut encore espérer accrocher le gain de cette seconde tranche. "Nous sommes au complet pour le derby et les gars sont en confiance. Le match aller s’était joué sur des détails et il n’est jamais facile de dompter une formation grézienne qui joue très bien au football", précise Fabian Bamps. Dans le camp des visiteurs, on s’attend à une rencontre disputée. "On sort d’une solide prestation face au Kosova et on méritait clairement mieux que cette défaite. Les garçons seront ultra-motivés pour jouer le leader et voudront prendre leur revanche par rapport à la manche aller", explique Sébastien Eggerickx (T2).

Saint-Josse – Genappe

Les gars de Julien Darquenne sont clairement dans le dur depuis quelques rencontres. Ils doivent absolument relever la tête ce dimanche du côté de Saint-Josse. "On doit d’abord regarder chez nous et même s’il faudra encore composer sans pas mal de joueurs, d’autres doivent saisir leur chance pour ramener quelque chose de ce déplacement jamais évident", note le T1.

Dutrieux, Rosart, Brichart B., Jonckheere, Becker et Storms sont blessés alors que Jacquet et Queimadelas rentrent.

St-Michel – Lasne-Ohain

Bien accrochée à sa troisième place, la RULO doit se méfier de ce déplacement toujours périlleux en terrain bruxellois. "Saint-Michel tourne pas mal ces derniers temps et il faudra être solide et concentré", lance Christophe Collaerts (T1). Stevens, Laklia et Demeur R. rentrent.

Tubize-Braine B – Stockel

Les Fusionnés sont en super forme depuis un mois et leur remarquable 12/12 ne doit rien au hasard. Une cinquième victoire de rang avec la réception d’une lanterne rouge qui vient de battre Genappe ? "Les joueurs sont de mieux en mieux et nous allons tenter de poursuivre ce bel élan mais méfiance par rapport à cette équipe doit lutte pour sa survie", commente le T1 Taner Akkan.