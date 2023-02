ES Braine

Depotbecker, Ferreira et Teixeira sont suspendus. "Cela ne s’annonce pas trop bien pour nous rendre à Ophain mais on voudrait encore grappiller quelques points pour assurer notre maintien", explique Michaël Ghion.

La Hulpe

La réception de Limal "se présente bien, assure Jonathan Cabron. On est prêts pour terminer la saison le mieux possible et un beau match s’annonce entre deux bonnes équipes du second tour."

Salawa est suspendu.

Wavre-Limal

"On va retrouver des connaissances à La Hulpe et ce sera un match sympa, prévient Ronald Michiels. Ils ont des prétentions alors que j’attends une réaction de mon groupe après que Waterloo nous ait marché dessus."

Waterloo

Quatre victoires de rang avant de recevoir Rixensart. "On doit continuer à prendre match par match, sans faire de plans sur la comète, remarque Jonathan Van Onckelen. On est dans la dernière ligne droite."

Dassy est blessé.

Rebecq B

La réception de Braine B "se présente toujours de la même manière, à savoir que l’on jouera pour les trois points, assure Francesco Marrella. Mais ce sera plus compliqué que contre Stéphanois car Braine possède une très belle équipe, jeune, et dans la même philosophie que la nôtre. On avait été battus à l’aller et je m’attends à un bon match dimanche."

Chastre

La réception de Villers se présente bien, "même si j’ai quelques absents, dont Mouton et Niangbo qui sont suspendus, remarque Hassan Riani. Mais cela reste un match intéressant contre une équipe difficile à jouer."

Villers

Déplacement à Chastre ce dimanche. "On sort d’une prestation courageuse à Auderghem où il ne nous aura pas manqué grand chose pour arracher un point et c’est notre huitième défaite par le plus petit des écarts, remarque Frédéric Balan. Chastre n’a été battu que deux fois à domicile et cette équipe est difficile à manier chez elle."

Nachtergaele et Vandamme sont de retour mais Busselot et Frennet sont à leur tour punis.