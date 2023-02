La P1, ce cimetière des coaches!

Depuis le début de la saison dernière (2021-2022), 10 coaches ont été virés, 4 sont partis de commun accord avec leur direction et 7 ont démissionné. Des chiffres qui font froid dans le dos et une tendance qui s'explique par plusieurs facteurs. "Chaque club possède sa propre philosophie mais globalement, l'ambition démesurée de certains dirigeants, un manque de vision à long terme et une certaine forme d'impatience sont autant de pistes d'analyse", argumente Sébastien Lechien, T1 du Stade Everois depuis neuf saisons dont six en P1. "La P1 n'est plus la même qu'il y a quelques années mais ici à Evere, j'ai la chance d'être assez libre dans mes choix."

Même son de cloche du côté d'un Christophe Collaerts qui est à la tête de sa formation lasnoise depuis 8 saisons. "L'importance d'avoir des dirigeants qui te font confiance et qui te soutiennent dans les mauvais moments est primordiale. Le rôle de T1 est parfois ingrat car il est rapidement sur un siège éjectable mais il faut savoir lui donner une seconde chance lorsque cela tourne moins bien. La patience est une vertu qui paie toujours sur le long terme, tout comme la carte blanche laissée au staff et l'importance de mettre les bonnes personnes aux bons endroits."