Sébastien Leduc, l’homme qui a révolutionné le Challenge du BW avec son chronométrage

L’arrivée de Sébastien Leduc pour chronométrer le Challenge du BW était un passage devenu obligé pour l’épreuve. Patricia et Marcel Denis passaient des jours (et des nuits) pour réaliser les classements, à l’ancienne, manuellement. "Je pense que depuis mon arrivée, Patricia et Marcel dorment mieux, ils ne doivent plus passer de longues heures à corriger les classements. Moi, je gère avec ma société tout ce qui touche aux inscriptions, j’effectue les modifications demandées, les paiements des coureurs. Un système automatisé qui permet de garantir les pré-inscriptions jusqu’à la veille, ce qui est un atout important."

Un système simple mais une programmation complexe

Mais l’air de rien, chronométrer une course, ce n’est pas juste pousser sur un bouton au départ. "Le système est très simple mais en amont, la programmation est assez complexe. Il convient de tout encoder avec les règlements, les points, les catégories spécifiques,… Et puis, vu que c’est un challenge, il y a de nombreuses vérifications à effectuer une fois la clôture des inscriptions car les gens attendent de plus en plus avant de se décider à participer. Je suis donc obligé, moi aussi, d’attendre la clôture pour débuter mon travail de vérification. Il me faut entre 3 et 4 heures pour que cela soit au point, sachant que lors de l’inscription, certains participants font des erreurs, notamment dans l’encodage de leur numéro de dossard."

Et une fois que l’épreuve est terminée, le boulot ne l’est pas. "Les participants ne doivent plus attendre le lundi pour avoir leurs classements. On a même un système qui est mis en place et dès que le coureur franchit la ligne, il peut voir son temps et sa place sur la page des classements. Reste ensuite pour moi à démonter tout, et une fois chez moi, il faut ranger. Le lundi matin, je me lève à six heures, et je réponds aux différents mails qui pourraient arriver, comme des litiges. Il faut aussi trier les dossards, les nettoyer, faire les facturations,…"

Sébastien aime son boulot: "Il n’y a pas beaucoup de personnes qui font ce job. J’ai l’impression d’être un privilégié, ce qui ne veut pas dire que je gagne des millions. D’autant que pour être performant, il faut investir pour avoir les dernières technologies et faire la différence dans ce secteur, tout en restant démocratique pour les organisateurs."