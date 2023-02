Quarts temps: 25-21, 12-13, 15-21, 9-21

CHARLEROI: Hermans 11 (1x3), Fimiani 2, Cambioli 25 (3x3), Muylaert 2, Verstraete 2, Stefek 12 (2x3), Baeskens 7.

OTTIGNIES: Laloux 2, Baillet 2, Snackaert -, Barme 23, Hauet 6, Pirlot -, Haesendonck 6, Demonceau 10 (2x3), Kazadi 15, Vermylen 10, Fonteyn 2.

Il semblerait que le mot "compliqué" doive être effacé du lexique utilisé pour décrire la saison des Brabançonnes, tant celle-ci est parfaite. Dès qu’une difficulté semble apparaître, le collectif et l’expérience ottintoise font la différence.

Le coach Mulaba martelait le besoin de constance cette saison, et ses joueuses lui répondent de la meilleure manière semaine après semaine. "Sur notre match de samedi, Charleroi réalise un très bon départ avec Cambioli qui marque trop facilement, et nous qui sous-jouons en première mi-temps (37-34), lance le coach ottintois. Heureusement, notre troisième quart est d’une très bonne facture et cela nous permet de passer devant. Dans le dernier quart temps, on a pu compter sur notre volume, et on finit sur un très gros match du groupe encore une fois. Mention spéciale à Laura Barme qui fait un très gros match, et Céline Dumonceau qui plante trois bombes en fin de match pour passer devant. Dans l’ensemble, on réalise un bon résultat vu la difficulté du déplacement à Charleroi", conclut le coach Mulaba.