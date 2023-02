Un score de 9-1 lors de la manche aller, 1-5 au retour avec quelques motifs de satisfaction et de belles actions, le nouveau T1 incourtois Jean-Luc Fergloute pouvait avoir le sourire après la prestation de ses gars contre un Stéphanois B assez malheureux en zone de finition. "Nous n’avons pas à rougir de notre rencontre et les progrès sont de plus en plus visibles. Je suis certain que nous allons réussir à prendre au moins un point d’ici la fin de la saison", racontait le mentor local.

Difficile de lui donner tort tant le courage, l’abnégation et la volonté de bien faire faisaient plaisir à voir pour une formation qui est toujours bloquée à zéro point à la dernière place du classement mais qui ne lâche jamais rien.

Rapidement menés 0-2 via deux buts de Mukendi, les Incourtois ont eu le mérite de réagir et sont revenus à 1-2 grâce à Brasseur.

La seconde période sera malgré tout à mettre à l’actif des Stéphanois qui, malgré un manque flagrant d’efficacité et de justesse offensive, réussiront à ajouter trois nouveaux buts via Mukendi et Kichouhi (2).

Une victoire méritée pour le T1 visiteur Thierry Bâton qui regrettait néanmoins le nombre conséquent d’occasions loupées. "Le score aurait dû être plus lourd car on rate une kyrielle d’occasions dans une rencontre moyenne où le rythme n’était pas intense", résumait le coach stéphanois.

Les autres comptes rendus en P3C

Crossing B –Bierges 5-1 arrêté

Extrêmement déforcés, les Biergeois se déplacent tout juste à 11 avec deux blessés et deux joueurs malades. Le score indique déjà 5-1 à la pause, les quatre éléments biergeois en difficulté ne peuvent poursuivre la rencontre en seconde période et la partie ne reprendra plus.

Ottignies – La Hulpe B 1-4

Buts: Lassarrade (0-1, 2'), Miguel Kabeya (0-2, 20'), Bertrand (1-2, 68'), Tairi (1-3, 78'), Souphan T. (1-4, 83)

Les La Hulpois ont globalement dominé ce derby avec une première mi-temps de haut vol face à des Ottintois amorphes et pas au niveau. Un penalty de Bertrand relancera quelque peu le suspense à l’heure de jeu mais les visiteurs ont ensuite appuyé sur le champignon pour ajouter deux buts supplémentaires. "Une belle victoire, trois points mérités et surtout une toute bonne première période", notait Arnaud Lambert, le T1 la hulpois.

En face, Stéphane Wille regrettait la mentalité de ses joueurs. "Cela manquait clairement d’envie et c’est dommage après la bonne prestation de la semaine dernière."

Saint-Michel B –Huppaye B 20-1

Le but d’Huppaye B par Valk

Débarqué en début de semaine en remplacement de Benoît Plomteux, le nouveau T1 Benjamin Danielswiez avait rêvé meilleure entrée en matière. "Je félicite les garçons qui ont fait le déplacement et qui se sont battus malgré l’ampleur du score. Nous n’étions que onze et face à une équipe de Saint-Michel qui joue très bien au football, la tâche était trop rude. Malgré tout, les gars n’ont pas baissé les bras et je veux quand même retenir du positif", expliquait le coach.

Rixensart B – Boitsfort B 6-2

Buts: (0-1, 2'), Siebern (1-1, 10'), Claes (2-1, 20'), Mutombo (3-1, 30'), Van Espen (4-1, 40'), (4-2, 47'), Mutombo (5-2, 65'), Gorjanc (6-2, 90')

Belle et méritée victoire dans les chiffres pour les Rixensartois mais globalement pas aussi simple que cela dans la manière. Pris à froid rapidement sur une approximation défensive, les Brabançons wallons vont ensuite relever la tête et empiler les buts. "Boitsfort B n’est pas une équipe aisée à manier et cela s’est ressenti car il a fallu être à niveau pour les bousculer et l’emporter", résumait Lorenzo Richiusa (T1).