Les buts d’Ophainpar Gillis (2), Boets (2) et Huby. Ceux de Jodoignepar Henquet et Marchal.

Mené 0-1 après une bonne première mi-temps, Jodoigne a craqué en seconde. "Dommage le but ridicule que l’on encaisse à la reprise puis tout s’est désorganisé et on leur a offert les autres goals, regrette Martin Dehut. Ce résultat ne fait pas nos affaires mais on va retenir le positif et certainement notre très bonne première mi-temps pour continuer à avancer mais c’est dommage car on s’est battus nous-mêmes ce week-end."

De son côté, Ophain s’est remis en selle après un décevant 5/21. "On est revenus en seconde mi-temps avec une force de caractère et une mentalité exemplaire, apprécie Romuald Lecocq. La victoire est méritée, on a été la chercher, on a été efficaces et ce succès va faire du bien à tout le monde."

Saintes – La Hulpe 1-0

But:Parello (1-0, 30’).

Auderghem ayant gagné samedi, il était important pour Saintes de faire de même ce dimanche. "Comme Waterloo a aussi gagné, la victoire est très importante avant de nous rendre à Lasne-Ohain mercredi pour notre match d’alignement", remarque Dorian Nizot, qui a été prolongé pour la saison prochaine.

Pour le coach saintois, "la victoire est méritée, même s’il n’y a eu que peu d’occasions de part et d’autre. On sentait que le premier qui marquerait l’emporterait et c’est ce qui s’est passé."

Du côté de La Hulpe, "on méritait mieux, regrette Stéphane Vandorpe. Ils marquent sur leur seule occasion alors que nous n’avons pas concrétisé les nôtres. On méritait au minimum le match nul."

Rebecq – Stéphanois 2-1

Buts: Albahtouri (0-1, 32'), Moneli (1-1, 69'), Van Hirtum (2-1, 90').

Le T1 de Rebecq Francesco Marrella ne retiendra que les trois points de cette rencontre contre le Stéphanois. "C’était une très mauvaise partie. Après le revers du week-end dernier, on voulait remettre ce ballon au sol et jouer simple. Mais concrètement, on a fait que de l’attaque-défense. L’équipe adverse a refusé le jeu. Les changements ont amené une nouvelle dynamique, ce qui a fait qu’on a pu changer la donne. Mais dans tous les cas, tout le mérite revient aux joueurs qui y ont cru jusqu’au bout."

Grosse frustration du côté du Stéphanois, notamment sur l’arbitrage. "On est tombé sur une belle équipe de Rebecq. Malgré ça, on fait un très bon match. On avait mis une tactique en place pour laisser le ballon à l’adversaire et anticiper les actions, commence le T1 Rénald Pensaert. Mais l’arbitre s’est mêlé de tout ça. Il a un peu gâché tout le match. Il aurait pu donner deux cartons rouges à Rebecq. L’arbitre laisse aussi un hors-jeu flagrant sur l’égalisation. Concrètement, il a tout sifflé en faveur de Rebecq. Je suis donc vraiment déçu parce que les joueurs ont fait un super match. Mais l’incompétence de l’arbitrage a pris le dessus."

Chastre – Nivelles 4-0

Buts: Van Den Berg (1-0, 15'), Mouton (2-0, 44'), Vandeplas sur pen. (3-0, 62'), Engels (4-0, 75').

Victoire maîtrisée de Chastre contre Nivelles, comme le souligne le T1 Hassan Riani. "J’ai surtout donné la chance à quelques jeunes joueurs. J’ai donc modifié un peu la tactique et aussi fait rejouer des absents. Ce n’était pas un grand match mais on a fait le nécessaire. Il y a eu quelques déchets dans la précipitation, surtout en première période. Mais globalement, le taff est fait comme on dit. Pour la confiance, il fallait prendre les points et ne pas encaisser. Donc je suis très heureux."

Une nouvelle défaite pour Nivelles mais avec du positif à retenir, souligne le T1 et président Rudy Deschamps. "On a fait une très bonne première mi-temps. On fait jouer beaucoup de jeunes venant des U19, et on voit la différence au niveau du rythme. On tient bien et on a même deux occasions nettes en contre qui aurait pu terminer dans les filets, donc pour moi le 2-0 à la mi-temps n’est pas forcément mérité. Mais la fraîcheur physique et l’expérience ont fait la différence en deuxième période, surtout pendant les 20 premières minutes", souligne le T1, confirmant son statut d’entraîneur par intérim jusqu’à la fin de la saison. "Je serai coach pour les huit prochains matches. Nous sommes déjà en discussion avec des candidats pour la saison prochaine mais aucune décision n’a encore été prise."

Rixensart – Lasne Ohain B 4-1

Buts: Rossolino (0-1, 10'), Marchant (1-1, 34'), Mayens (2-1 et 3-1 sur pen., 77' et 87'), Van Espen (4-1, 90+3').

Après un nul et deux défaites, Rixensart renoue avec la victoire. "Malgré le but encaissé en début de rencontre, l’équipe était bien dans le match. Les joueurs ont su rester calmes. Il faut dire aussi que les changements ont fait beaucoup de bien pendant la rencontre. Mais même si Lasne-Ohain a réussi à avoir quelques occasions franches, nous avons été globalement supérieurs", souligne Pierpaolo Giunta (T1).

Du côté de Lasne Ohain, le T1 Gilles Stephany est frustré de ne pas prendre de points, mais aussi du résultat, trop lourd à son goût. "On n’a pas fait spécialement un mauvais match, mais pas un grand match non plus. Il y a quand même eu quelques éléments contre nous parce que trois changements sur quatre sont pour cause de blessures. Mais on joue mieux en deuxième mi-temps, on a des occasions franches. Mais on encaisse trois goals sur des erreurs individuelles ou des cadeaux. On peut dire qu’on a manqué de réalisme devant et derrière, même si la logique aurait voulu un match nul."

Waterloo – Wavre Limal 5-0

Buts: Weynants (1-0, 4'), Pirotte (2-0 et 3-0, 29' et 44'), Voets (4-0, 47'), Correia (5-0, 62').

Le T1 de Wavre Limal Ronald Michiels admet que Waterloo est la meilleure équipe qu’il a rencontrée depuis qu’il a repris l’équipe. "Waterloo ouvre la marque rapidement, en nous pressant très haut. De notre côté, on a surtout eu quelques maladresses, notamment devant le but parce qu’on rate un penalty à la 20e minute. Mais il faut l’admettre quand c’est le cas, Waterloo était trop fort pour se permettre d’avoir des faiblesses derrière et des lacunes devant."

Braine B – ES Braine 2-0

Buts:Baras (1-0, 31'), Makiese (2-0, 85').

Le derby Brainois a souri en faveur de Braine l’Alleud, pour le plus grand plaisir du T1 Axel Smeets. "Sur la victoire, il n’y a pas de discussion. Malgré le fait qu’on ait eu peu d’occasions, on fait une très bonne première mi-temps. Les joueurs ont bien fait circuler le ballon, et vite. L’ES Braine revient bien en seconde période. Ils se créent d’ailleurs quelques possibilités via des longs ballons. Et de notre côté, nous étions dans la gestion plutôt que d’enfoncer un peu l’adversaire."