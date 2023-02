On joue la 65e minute et le but (injustement ?) annulé de Gasmi pour une position de hors-jeu suite à une frappe captée puis relâchée par le keeper visiteur constitue assurément le tournant d’une rencontre disputée, équilibrée et plutôt exaltante par la technicité des débats. À ce moment-là, Grez est alors mené 1-2 et dans la minute qui suit, une phase arrêtée permet à Gacio Cabrera de planter le 1-3 de la tête et de ruiner les espoirs brabançons wallons.

Avant cela, un contact intense en début de rencontre entre le gardien grézien Simon s’Jongers et un défenseur bruxellois mettait K.-O. le dernier rempart local qui dû céder ses gants… au buteur Maxence Decroes, faute de gardien réserviste attitré sur le banc. Révolté par ce coup du sort, Grez parvenait à débloquer le marquoir par l’entremise de Nineza. Quelques minutes plus tard, c’est Toma qui profita d’une offrande de Rybaczuk pour rétablir l’égalité.

Equilibrée jusqu’alors, la partie changea de visage après la pause avec une grosse pression mise par le Kosova et une domination qui se concrétisa par les deux buts de Rybaczuk et de Gacio Cabrera.

À un quart du terme et alors que les Gréziens peinaient à se montrer dangereux, la réduction du score de Gasmi libéra complètement les siens qui firent le siège du but de De Neve De Roden pour une fin de partie qui s’apparenta à une attaque-défense. De Beule, Gasmi, Deneubourg et Duhem se procurèrent chacun une énorme possibilité mais sans parvenir à égaliser.

Le capitaine local Jean-François De Beule estimait que son équipe aurait mérité au moins le nul. "On ne doit jamais perdre cette rencontre et l’arbitre ne nous a pas facilité la tâche non plus avec certaines décisions assez bizarres. On ne doit rien se reprocher, nous avons tout donné malgré les deux buts de retard."

Arbitre: Jeremy Breyne

Cartes jaunes: De Neve De Roden, Rybaczuk, El-Boubsi, Salihi, Gueuning, Garcia Fernández.

Buts: Nineza (1-0, 32'), Toma (1-1, 38'), Rybaczuk (1-2, 55'), Gacio Cabrera (1-3, 65'), Gasmi (2-3, 75')

GREZ: S’Jongers (20' Deneubourg), Duchene, Gueuning, De Beule, Gasmi, Decroes, Nineza, Bakala, Wénin, Duhem, Torres Valiente.

KOSOVA: De Neve De Roden, Saavedra Cordoba, Guler, Toma (82' Al Masude), Garcia Fernandez, Rybaczuk (87' Alves), Salihi (80' El Hahaoui Ziani), Kanyinda, El-Boubsi, Gacio Cabrera, Hadj Romdane.