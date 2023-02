Quarts: 17-18, 28-11, 17-10, 13-10.

SPEEDY: 8x3, 12/16 LF, 15 ftes. VRIAMONT G. 5 (1x3), TASIAUX 17, TSHIAMA 5, VRIAMONT T. 7, PIRON 13 (3x3), Lecat, Delacharlerie 16 (3x3), Litt 2, Verbrugghe 7 (1x3), Fontaine 3.

2001 : 8x3, 7/14 LF, 17 ftes. VAN CAMP 24 (4x3), BAEYENS 4, MODESTUS 7 (2x3) RENARD, TOUBEAU 7 (2x3), Vermylen 6, Chrétien 1, Timmermans.

Avec 3x3 de Van Camp et 2x3 de Toubeau, Braine 2001 mena 21-26 (13e) avant de s’écrouler d’une seule pièce. Comme Tasiaux dominait le rebond, que Piron répliquait aux 6,75m et que le Speedy fit preuve de la bonne agressivité pour développer des contre-attaques, la note fut salée pour le 2001 qui encaissa un 20-0 en cinq minutes: 41-26 (18e).

Privé de Guyette, Lardinois, Maeter et Vincent, le 2001 ne pouvait compter que sur Chrétien également blessé (à deux doigts) pour la distribution. Déjà un peu court physiquement, Braine a été dominé au rebond et n’a jamais su exploiter les pertes de balle guibertines. Outre l’apport à distance de Piron et Delacharlerie, on retiendra l’omniprésence de Tasiaux dans la raquette. En plus de ses rebonds, de son apport offensif et de son envergure intimidante pour les pénétrations adverses, le pivot guibertin s’est permis un coast to coast ponctué d’un dunk qui valait à lui seul le déplacement à 60-36 (29e).

Le très vocal public guibertin a retrouvé des couleurs et ne s’est donc pas ennuyé. "On a montré quelque chose sur ce match", convenait Alex Sempels qui confirmait que son équipe a traversé un creux depuis décembre. "On n’a pas été bien mais là, on a retrouvé un esprit de groupe et on a limité une équipe de scoreurs sous la barre des 50 points. C’est avec ce mental qu’on avancera car on a des échéances qui nous attendent bientôt en Coupe. Je suis aussi satisfait car tout le monde a été impliqué dans ce succès. On peut toujours faire mieux mais l’état d’esprit était là."

Du côté brainois, Jérôme Van Camp a été trop isolé pour alimenter la marque: "Je trouve qu’en défense, on a su limiter la casse. Prendre 75 points du Speedy qui dispose d’un bel arsenal offensif, ça va encore. Par contre, en attaque, on n’a pas été assez dangereux. On n’a pas non plus assez joué à l’intérieur à mon sens. C’est clair que nos absents et blessés nous auraient fait du bien."

Braine 2001 peut faire un pas important dans l’optique du maintien dimanche face au RPC Anderlecht, dernier mais avec deux victoires de moins que les Brabançons.