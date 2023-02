Pourquoi une telle décision ?

Tout est devenu fort compliqué dans une série fort relevée, en sachant que Jodoigne possède le plus petit budget de la série. Je respecte le fait que le club ne veuille pas se mettre dans le rouge et respecte ses engagements comme ce fut toujours le cas mais quand je vois le mercato que certains clubs peuvent se permettre, on ne joue pas dans la même cour. J’en ai discuté dernièrement avec Jean (Winnepenninckx, le président) et Fred (Peeters, le CQ), et il n’y a rien à faire: il n’y a pas d’équipe faible dans la D3A et si c’est pour jouer chaque saison pour se sauver, je ne sais plus apporter grand chose au club.

Les derniers du classement se sont renforcés, mais pas Jodoigne…

Même Gosselies qui est dernier du classement a attiré trois joueurs au mercato. Et pour que ce soit possible, il faut leur offrir un contrat pro ou semi-pro, ce qui représente un minimum de 900 € par mois. C’est impossible pour Jodoigne. Dimanche, j’en discutais encore avec des dirigeants du Léo. Ils ont loué Zorbo à Mons. Ils paient une location tous les mois, sans parler des primes de match. Et le Léo est avant-dernier du classement ! Il n’y a rien à faire et pour un club comme Jodoigne, la seule possibilité est de trouver des joueurs libres.

Êtes-vous inquiet pour la suite de la saison ?

Je suis un peu inquiet. Il y a pourtant de la qualité dans le noyau mais nos adversaires en ont d’autres qui font la différence pour le moment. Et puis, nous avons du mal à marquer. Dimanche, le Léo a trois ou quatre occasions et deux se retrouvent au fond. Nous, on a hérité de huit ou neuf possibilités intéressantes mais on ne marque pas. Quand je regarde le calendrier, il nous reste encore quelques gros matches mais Jodoigne doit s’en sortir et je ne veux pas quitter le club sur un échec.

Comment expliquez-vous la situation actuelle ?

La première chose est que Christophe Kinet est parti à un mauvais moment. Il avait composé son noyau et on a laissé partir les joueurs qui ne rentraient plus dans ses plans. Et dans les joueurs qui sont restés, certains parlent encore de Christophe alors qu’il y a eu Jérôme Terwagne puis Steve Dessart depuis lors.

Si le départ "surprise" de Christophe Kinet est une explication à la saison difficile des Canaris, ce n’est certainement pas la seule…

Il y a aussi eu le départ de Akhal qui est retourné en France, Canaris a arrêté, Van Roosebeke aussi, Tihon s’est blessé pour toute la saison,… Pour un club comme Jodoigne, tout ce qui s’est passé ces derniers mois est de trop. Et je peux ajouter le départ de Yll Vitija qui était arrivé de Huy comme T2 de Kinet. Quand Christophe est parti, les joueurs s’y sont attachés puis il est parti à son tour et depuis lors, c’est comme si les joueurs avaient perdu leurs repères.

Et dire que Jodoigne était en tête du classement après cinq journées de championnat…

L’équipe était alors dans la prolongation du travail entamé par Christophe Kinet, ce qui explique notre bonne préparation et le bon début de championnat. Mais quand on est battu à Gosselies, qu’on fait 0/6 contre le Léo et 1/6 contre Couvin, les trois derniers, on se demande comment il est possible d’aller gagner à Mons et de réaliser de bons résultats face aux bonnes équipes de la division. C’est incompréhensible et je peux assurer que c’est dur à comprendre pour le nouveau staff.