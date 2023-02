(25-16, 18-25, 17-25, 26-28).

LIMAL/OTTIGNIES: Camille Evrard, Émilie Limbourg, Lola Lo Guasto, Maurine Renard, Eléonore Verschaeren, Simone Dalne, Cassandra Ausloos.

Les Limaloises ont très mal débuté la rencontre. "Nous avons commis beaucoup de fautes. On n’était pas bien", soulignait le coach Jérôme Spenders.

Les visiteuses étaient été très vite menées dans le set initial qu’elles perdaient très nettement. Elles se reprenaient heureusement par la suite, au point de s’isoler rapidement dans les deuxième et troisième manches.

Le début du quatrième set était plus serré (5-5). "On ne jouait pas bien. On commettait trop de fautes. On sent que l’équipe manque de rythme, il nous manquait un petit quelque chose."

Les Limaloises reprenaient le dessus en menant 14-18, mais concédaient le retour des adversaires à 18-19. Après avoir approché du but à 20-24, les visiteuses ne pouvaient empêcher un nouveau retour des Limbourgeoises. Pis, Beverlo s’offrait deux balles de set, sauvées par l’équipe visiteuse qui concluait à 26-28. "Nous n’avons pas encore retrouvé notre niveau du début de saison. Nous avons eu très chaud. On peut assurément mieux faire. Nous ne retiendrons que le résultat et les trois points", soulignait encore Jérôme Spenders.

Limal/Ottignies a rejoint Waremme à la deuxième place en ayant disputé une rencontre de moins. Les Limaloises sont à neuf points de Namur mais les Namuroises ont joué deux matchs de plus.