Le tour des rencontres en nationale 3C, messieurs et dames, avec les Nivelloises en deuxième position

Les joueurs et responsables de la N3 messieurs de Chaumont , bien que battus 3-1 (25-18, 21-25, 25-19, 25-21) ont quitté Machelen satisfaits. " C’était une toute bonne prestation. Nous avons reçu les félicitations du coach adverse. Alors que le match aller avait été tendu, cette rencontre retour s’est déroulée dans une excellente ambiance ", soulignait Frédéric Schmitt, le secrétaire chaumontois. BW Nivelles a galvaudé un point à Baudour: 2-3 (20-25, 26-24, 25-20, 18-25, 5-15). " Nous étions déforcés. Nous nous sommes déplacés sans Maxime Mahy, Antoine Demanet et Victor Thevenin. Nous avons dû jouer le match réserve et le match première avec un effectif limité. Avec les blessures et les absences, la préparation n’a pas été top ces dernières semaines. On s’est cependant bien repris dans les quatrième et cinquième sets ", soulignait le coach aclot, Youcef Aharrar.