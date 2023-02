Le RVCB se réinvente pour ses 75 ans

Le 17 décembre dernier, le Royal Vélo Club Brabançon (RVCB) basé à Chaumont-Gistoux a fêté ses… 75 années d’existence. Un fameux bail. Après quelques années d’inactivités en raison de la crise sanitaire, le club cher à Alain Van Nieuwenhove aspirait à reprendre l’organisation des compétitions cyclistes. Une institution pour ce club qui a connu de belles et glorieuses organisations par le passé, non seulement avec les courses pour coureurs professionnels, mais aussi de très nombreux championnats provinciaux, à la belle époque des années 70 et 80 où les pelotons de plus de 200 coureurs se disputaient les titres avec une concurrence sportive féroce. "Nous avions prévu une double organisation le 16 avril avec des courses pour cadets et juniors, à Dion, qui est l’un des seuls endroits dans la commune où il est encore possible d’organiser une épreuve cycliste vu les contraintes et la mobilité actuelle, explique les membres du RVCB. Mais nous avons aussi besoin de locaux, et la salle Perez n’est pas disponible. Sans un minimum de locaux, il n’est pas possible d’organiser un événement. Il faut savoir que des règles existent aussi pour cela, et par exemple, un local pour les contrôles anti-dopage qui nécessite des normes particulières. Sans cela, nous risquerions une amende très lourde financièrement. C’est donc la mort dans l’âme que nous devons renoncer. Après discussions, vu toutes les difficultés, nous avons décidé de ne plus organiser de compétitions cyclistes…"