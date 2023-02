Fazli Kocabas veut percer dans l'arbitrage en... Flandre

"Le département arbitrage se base sur les rapports des visionneurs. Sans vouloir leur manquer de respect, je n’ai pas la même vision du football que certains d’entre eux, parfois âgés de 60, 70 voire 80 ans. Sauf qu’au final, c’est un peu leur parole contre la mienne. Moi, j’estime être prêt à franchir ce palier, mais je suis bloqué par l’analyse qu’ils font de mes matches."

Le Grézien estime que le plan qui avait été mis en place n’a pas été respecté. "Je devais également bénéficier de la présence d’un coach à chaque match, pour me faire progresser, me tirer vers le haut. Sauf que ce n’est pas le cas. J’en ai parlé avec Alexandre Boucaut, mais il n’a pas son mot à dire pour l’arbitrage en provinciale. Il n’est compétent qu’au niveau national."

"Devenir arbitre professionnel reste mon but"

Il estimait perdre un peu son temps dans la situation actuelle, sa progression a ralenti, après avoir franchi les premières étapes. Dans une voie sans issue, Fazli Kocabas commençait à perdre, petit à petit, la flamme. "Je sacrifie tout mon temps pour devenir arbitre professionnel, c’est mon but. Je ne dis pas que je ne prends pas de plaisir à arbitrer en P2, mais j’aspire à passer à un niveau supérieur. Au début, on a prétexté que je n’étais pas disponible, car j’évoluais encore à Grez-Doiceau, la saison passée, et je n’étais pas libre les dimanches. J’ai donc arrêté de jouer, mais rien ne change…"

L’un des arguments qu’il avance pour prouver qu’il a les compétences pour être promu, c’est qu’en une cinquantaine de matches, il n’a jamais été convoqué. "Il y a même des entraîneurs qui indiquent dans la presse que j’ai fait un bon match et le dialogue est positif avec les joueurs."

Il s’est rendu récemment à Tubize, au centre national, afin d’avoir une bonne discussion avec Alexandre Boucaut, l’ancien arbitre qui gère ce programme accéléré pour intégrer d’anciens joueurs dans l’élite du football belge. "Je lui ai fait part de ma déception et le responsable de l’arbitrage en Flandre était également présent. Il m’a dit que ce serait dommage que j’abandonne maintenant."

Et il lui a même proposé de franchir la frontière linguistique.

Une nouvelle affiliation à OHL

Depuis la semaine passée, il n’était donc plus affilié à Grez-Doiceau mais à OHL, où il entraîne son fils, en U 10. "Le responsable m’a promis la présence de ce coach, à chaque rencontre. Le week-end dernier, je n’ai pas arbitré car mes désignations ont été annulées en Wallonie. Là, je vais officier en Flandre, en commençant en P2. La différence, c’est qu’il y a déjà deux juges de touche à ce niveau. Ce sera une nouveauté intéressante pour moi. Ensuite, je serai jugé sur mes performances pour rejoindre ou non les séries nationales. Grâce à ce nouveau programme, la motivation est revenue."

La forme, elle, a toujours été là, grâce à des entraînements aussi sérieux que réguliers. Et que dire de son ambition ? Elle toujours la même: retrouver les pelouses de D1, vêtu de noir cette fois-ci.