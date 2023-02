D3A ACFF: Pour Bruno Willaert (Braine), "tout était réuni pour que ça fonctionne"

Une bonne prestation que Braine a du mal à rééditer chaque semaine. "Notre parcours est fait de hauts et de bas car c’était une nouvelle équipe à la base. Il y a beaucoup de changements chaque semaine ce qui nous empêche d’aligner deux fois la même formation mais, le positif, c’est que l’ambiance a toujours été très bonne."

Le joueur de 24 ans, qui travaille dans une entreprise de menuiserie, trouve doucement ses marques après son arrivée de Lasne-Ohain. "Chez les jeunes, j’ai évolué à Overijse, White Star, Tubize, Anderlecht et Braine où j’ai débuté. La boucle est donc bouclée, sourit-il. Mais ma saison est un peu difficile dans le sens où j’ai eu quelques blessures et je suis assez souvent sur le banc. Mais ce sont les choix du coach, je pense à l’équipe avant tout, et j’essaye de prouver que j’ai ma place chaque fois que je suis aligné."

Le RCSB a fait un joli bond au classement mais rien n’est acquis puisqu’il n’y a que trois unités entre le neuvième et le quinzième. "On commence bien cette troisième tranche tout en sachant que dans notre situation, tous les points comptent. Ça nous permet de recoller à Saint-Ghislain et on n’a jamais été aussi bien classé cette saison, en sachant que tout peut aller très vite car on peut de nouveau perdre 3-4 places si on est battu."

Les Jaune et Bleu vont rencontrer Onhaye puis deux concurrents directs, Couvin et le Léo. "Tout le monde est conscient qu’il faudra faire les efforts pour arracher les points nécessaires à notre maintien. La mentalité et l’envie de défendre les couleurs de son club lors de chaque match fera la différence."