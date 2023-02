En cas de succès à Uccle, Jodoigne avait l’occasion de mettre le Léopold à neuf unités et de se donner un peu d’air en bas de classement. Au terme des 90 minutes, c’est tout le contraire qui s’est passé, la faute à des attaquants jodoignois très maladroits devant le but, au contraire des locaux, de plus en plus adroits dans le dernier geste.

La partie aurait pu basculer dans le camp visiteur si Cassange, face au but vide, avait cadré son envoi après avoir éliminé Hatefi. Au lieu de ça, c’est le Léo qui prenait les commandes lorsque Mboup sautait plus haut que tout le monde sur un corner de Ferreira.

Fort de son avance, le Léo continuait d’attaquer et sept minutes plus tard, Zorbo s’y reprenait à deux fois pour remporter son face-à-face avec Bronckart et doubler la mise.

Mené de deux buts, Jodoigne se devait de rapidement réduire la marque. Malheureusement pour Steve Dessart, ses joueurs avaient décidé de s’offrir un festival d’occasions manquées ce dimanche. On ne compte même plus le nombre de situations qui auraient dû se transformer en but mais que les Jodoignois galvaudaient les unes après les autres. "Depuis que je joue au football, je n’ai jamais connu un match où mon équipe se forgeait autant d’occasions franches. Malheureusement, lorsqu’on ne pousse pas la balle au fond quand le but est vide, c’est compliqué de se dire qu’on va y arriver quand le gardien est en place", regrette le coach jodoignois.

Cette maladresse devant le but se prolongeait jusqu’au terme des débats. "J’ai vu un peu moins d’engagement que la semaine dernière mais cette maladresse devant le but a été notre véritable problème ce dimanche. J’ai l’impression que nous aurions encore pu jouer une heure, nous n’aurions pas marqué. Je pense qu’il y a un manque de maturité à la finition. Et ça nous coûte cher puisque le Léo revient à trois points."

Du côté du Léo, on savourait cette précieuse victoire, la première en trois mois et demi, le dernier succès ucclois remontant au 30 octobre (0-1 à Manage). "Nous avons récupéré quelques joueurs et ça fait du bien à toute l’équipe. L’apport de Zorbo et Kambala apporte métier et qualité sur le terrain, à l’image de notre bonne première mi-temps. Mais la grande différence par rapport aux précédentes semaines, c’est le réalisme", se félicite Georges Sakalis.

De quoi relancer le Léo dans la course au maintien. "Nous sommes peut-être sur la bonne voie, à nous de confirmer au cours des semaines prochaines. Cette victoire prouve que nous ne sommes pas encore morts."

Arbitre: M. Delaye.

Cartes jaunes: Mboup, Berisha, Mbolo, Vanheukelom, Boudouasel, Puttemans.

Buts: Mboup (1-0, 25’), Zorbo (2-0, 32’).

LÉOPOLD: Hatefi, Nagoya Kameni, Mboup, Boudouasel, Stouvenaker, Kallo, Benhamman (89e Kabangu), Ferreira (78e Ali Si Ahmed), Bah, Kambala, Zorbo (87e Likau).

JODOIGNE: Bronckart, Lallemand, Puttemans, Vanheukelom, Berisha (70e Gilles), Mbolo, Soriano (46e, Olemans), Congosto, Reuter, Beaupain (70e Njouokep), Cassange.