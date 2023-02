D2 ACFF: Tubize-Braine n’est pas dans le rythme pour jouer la montée

Sur les trois derniers mois et les dix dernières rencontres disputées, la RUTB n’a engrangé que douze points sur les trente possibles. Une moyenne bien trop insuffisante quand on connaît les envies de montée du club. Une situation qui pousse doucement les dirigeants du club à revoir les ambitions, pas forcément à la baisse, mais sur du plus long terme, comme l’explique le responsable sportif, Théo Buelinckx. "Il est clair que si on se base sur les dix dernières rencontres, nos résultats ne sont pas en ligne avec les ambitions du club, et notre volonté affichée depuis le début de la saison de jouer pour la montée. On n’a jamais caché notre envie de jouer le haut du tableau, mais pour le moment notre rythme et nos résultats ne nous permettent pas de rivaliser avec les équipes du Top 3. Nous accusons de plus en plus de retard par rapport à nos concurrents directs. Cependant il reste une douzaine de rencontres à disputer et donc la possibilité d’inverser la tendance. Il n’y a encore rien de fait, ni de mal fait, mais nous devrons quasiment réaliser un sans-faute que pour revenir à hauteur de nos concurrents. Il faut rester positif et ambitieux. Mais il est aussi important de continuer à travailler avec sérénité et dans un contexte favorable. Le fait de s’autoriser à étendre notre volonté de montée sur du plus long terme enlève une certaine pression sur le groupe, qui à ce stade de l’année et vu les derniers résultats, n’aurait pas forcément été une pression positive."