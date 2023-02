D2 ACFF: Rebecq est soutenu contre vents et marrées par ses fidèles supporters

Emmené par Rico Venturelli, ce noyau dur suit toutes les rencontres, tant à domicile qu’en déplacement. "On est cinq à effectuer tous les déplacements, et quand on joue à domicile, là on peut monter jusqu’à une petite quinzaine dans le groupe. Le fait de ne pas être beaucoup a ses avantages, c’est facile à organiser. Nous sommes un petit groupe de passionnés pour qui suivre le club est une vraie récréation, un passe-temps, voir une passion. On aime notre club, nous sommes tous de la région, voir du village, et Rebecq représente beaucoup pour nous. C’est important d’apporter notre soutien au club. Cela fait maintenant quinze années qu’on le suit partout, et on espère continuer de nombreuses années !"

Mais ce qui caractérise surtout ce groupe de supporters, composé de Rico, Yvon, Éric Delsanne, Éric Piret et Thierry Blondiau, est sans aucun doute la façon de supporter son équipe et de montrer son soutien tant aux joueurs qu’au staff. Il n’est pas rare, comme ce fut encore le cas vendredi soir, d’avoir un souper organisé par le groupe, à ses frais, pour les joueurs et le staff après un entraînement.

Une occasion pour Rico et ses acolytes de montrer aux joueurs qu’ils sont derrières eux, et ce dans les bons comme dans les moins bons moments. "Être supporters ne veut pas dire être là quand tout va bien. Cela veut dire être là quoi qu’il arrive. Nous avons peut-être connu un début de saison moins bon qu’espéré, mais pour nous cela ne change pas grand-chose. Nous prenons toujours autant de plaisir à venir voir nos joueurs à l’entraînement en semaine et au match le week-end. La gestion du club ne nous concerne pas. Le sportif, ce n’est pas à nous de le gérer, ni de le juger. Ce n’est pas notre rôle, on se doit d’être derrière notre club, le soutenir, sans rien attendre en retour. On apprécie tout de même la nouvelle dynamique qui se met en place depuis quelques semaines, et des soirées comme vendredi sont aussi l’occasion de le manifester aux joueurs. Quand on regarde un match de foot, on a souvent tendance à trouver normal ce qu’un joueur fait de bien et à retenir surtout ce qu’il fait de mal. Dans notre groupe, on ne veut pas de cela. Nous ne retenons que le positif !"

"C’est pour des gens comme cela qu’on aime le foot"

Une philosophie et un soutien inconditionnel qui touchent énormément les joueurs et le staff, qui lors de chaque rencontre savent que leurs cinq fidèles seront présents, comme l’explique Jean-Marc Thielemans, coach des gardiens depuis 15 saisons à Rebecq. "C’est juste génial d’avoir des gars comme ça qui nous suivent partout. On se sent soutenu quoiqu’il arrive et même à notre niveau, cela joue énormément. Il y a quelques jours, nous sommes allés jouer à Dison. Quel plaisir de monter sur le terrain pour l’échauffement et de voir nos supporters présents et enthousiastes. Des gens comme ceux-là nous rappellent chaque week-end pourquoi on aime tant le foot."