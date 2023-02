Arnaud De Coster entraînera la N3 de Guibertin la saison prochaine

La nationale 3 de Guibertin est entraînée cette saison par Audry Frankart et Herman Vleminckx. Ce dernier est le coach principal, Audry Frankart l’a relayé au coaching à deux reprises cette saison. Le club de Guibertin a décidé de confier la direction de l’équipe la saison prochaine à un seul homme: Arnaud De Coster qui est coach de la promotion D cette saison. Il monte donc d’un échelon au sein du club. "J’avais été approché l’année dernière lorsque Marc Lechien avait quitté l’équipe. Mais, je venais de m’engager avec la formation de promotion pour laquelle j’avais fait venir six joueurs. Je ne pouvais plus me désister", indique Arnaud De Coster.