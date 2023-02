Quarts temps: 13-14, 15-22, 18-17, 13-21.

WATERLOO (9x3, 13/15 LF, 18 ftes): Schick, DHOSE A. 5, VLAEMINCK 17 (3x3), Vancampenhout 14 (2x3), MAETER 10 (2x3), DELBRASSINNE 8, d’Hose R. 6, Kabangu, Careme 9 (2x3), BUSSELEN 5.

Vainqueur au forceps à Tilff jeudi soir, le club brabançon avait récupéré Schick et Vancampenhout pour un autre déplacement délicat. Mené en début de rencontre (12-3), Waterloo prendra les commandes progressivement. S’il a dû attendre le quatrième quart pour émerger (46-53 ; 30e), le RWB est à créditer d’une bonne prestation collective. "Le groupe répond présent, c’est bien, relevait le coach Dufour, qui a aussi vu le duo Vlaeminck – Vancampenhout réussir des gros tirs qui ont permis aux Waterlootois de prendre le large. Je suis satisfait car on a pu trouver des solutions pour limiter offensivement Neufchâteau. On a pu se reposer sur une excellente défense. On connaît l’adversaire, il s’agit d’une équipe qui se bat énormément, qui joue à l’envie, à l’enthousiasme et qui ne laisse jamais tranquille son opposant pendant quarante minutes."

Ce succès fait de Waterloo le seul dauphin de Waremme au classement. Il a aussi une belle portée au plan mental. Le coach Sébastien Dufour peut en tirer les bénéfices collectifs: "Je suis content de notre match et je suis satisfait de notre semaine. On sort vainqueur de deux matchs piège. Le moral est au beau fixe. Maintenant à nous de garder cette concentration pour bien s’entraîner cette semaine et aller nous imposer samedi au Vieux-Campinaire."