Les Chastroises réalisent une bonne entame de match. Elles sont au niveau de leur adversaire et se créent une grosse occasion via Genard qui perd son face-à-face avec la gardienne. "On a encore deux incursions dans leur rectangle mais la poisse continue car on leur donne ensuite deux cadeaux dignes de cette période de Carnaval, explique Michaël Verstraelen (T1), Houbrix glisse sur le premier but, on dégage sur leur attaquante qui fait 0-2, et on en prend un troisième avant la mi-temps."

Après avoir tout perdu en dix minutes, "ça devenait difficile et on n’a plus rien vu. Peut-être s’est-on écroulé mentalement ? Avions-nous donné trop physiquement jusque-là ? Quoi qu’il en soit, c’est difficile car il y avait moyen de faire quelque chose face à ce genre d’équipe qui n’avait pas été spécialement dangereuse jusqu’à l’ouverture du score. Et c’est d’autant plus dommage qu’on avait montré davantage en une demi-heure que sur l’ensemble du match précédent."

CHASTRE: De Henau, Adens, Fregesse, Houbrix, Baez (53' Michiels), Houtart, Francx (53' Arcoly), Goetynck, Bernard, Verstraelen, Genard (53' Sekelama).

Buts: Paulus (1-0, 32'), Denoz (2-0 et 3-0, 39' et 43'), Dechamps (4-0, 87').