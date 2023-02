Quarts temps: 15-11, 14-15, 16-15, 13-17

Prolongation: 7-8

GENAPPE: Boussalaa 5 (1x3), Depetter 4, Kaminski 16, Zappulla 22 (4x3), Kanda-Boko -, Ilongo Basosabi 5, Kiraranganya 14 (2x3), De Almeida -, Makadi Massengo 11

"On a eu droit à un bon match qui s’est joué dans les deux sens." Le coach genappien n’était pas mécontent de la rencontre de son équipe ce week-end malgré la défaite.

Genappe a présenté une belle opposition en déplacement à Mons Hainaut, du moins jusqu’à la mi-temps. "On avait toujours une avance de 6 points dans le troisième quart temps. Malheureusement pour nous, Mons a bien réagi dans le quatrième, et, combiné à quelques pertes de balles de notre côté, et leur réalisme offensif, ils prenaient les devants. On a essayé de revenir mais sans y parvenir. Malgré la défaite, je suis content du match. Mes joueurs ont eu une très bonne attitude, et c’est dommage pour le groupe qui a fait trembler Mons chez lui. Ça reste de très bon augure pour la suite du championnat et je suis assez confiant."

On peut déplorer le résultat négatif au vu des autres résultats de la poule, qui ne sont pas favorables à nos représentants. En effet, avec les victoires combinées de Maffle, de Profondeville et de Gembloux, les Genappiens chutent à la septième place.