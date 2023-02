Les Mélinois ont fait le job en première mi-temps et pris des points à tous les autres formations du Top 5 ce week-end. "Un peu comme les semaines précédentes, on a marqué au bon moment, indique Benoit Lamine (T1). Après avoir remis les choses au point et fait preuve de plus d’agressivité seine, ce fut un peu mieux en seconde période. Le plus important est d’avoir gagné, tournons la page et concentrons-nous sur Beauvechain."

Les jeunes joueurs locaux n’ont pas à rougir. "On a un piquet avant de revenir à 1-2, on fait 0-0 sur la deuxième mi-temps et nos U19 ont fait ce qu’ils avaient à faire contre une équipe pas vraiment au-dessus de nous malgré sa deuxième place au classement, analyse Olivier Lallemand. Mais, nos erreurs individuelles ont coûté cher à chaque fois."

Chastre B – Ronvau 0-5

Buts: Delikus (0-1, 40'), Schumacker (0-2, 47'), Vandamme (0-3, 60'), Ingberg (0-4, 70'), Schumacker (0-5, 80').

Les Chaumontois ont été plus réalistes. "On n’arrivait pas à imposer notre jeu en première mi-temps face au pressing de Chastre qui aurait pu mener au score, mais on rentre avec le 0-1, raconte Jean Paul Dos Santos (T1). On a repris comme on devait commencer le match, c’est-à-dire en faisait directement 0-2, puis on a profité des espaces."

Chastre a touché deux fois la latte. "On a livré une très bonne première période dans le jeu et avec des occasions, et on aurait dû mener, appuie Jonathan Fadeur (T1). À la reprise, on voulait continuer à jouer mais on prend le deuxième, ce qui nous a atteints psychologiquement. C’est à la fois frustrant et malheureux pour les joueurs car on était les meilleurs jusque-là."

Wavre-Limal B – Orp 2-3

Buts: Lefebvre (1-0, 32'), Joostens (1-1, 43'), Smets (1-2, 77'), Siroky c.s.c. (2-2, 83'), Lisman sur pen. (2-3, 95').

Deuxième victoire d’affilée pour Orp. "C’était un peu inespéré et je comprends la frustration de l’adversaire car on a mené 1-2 un peu contre le cours du jeu, mais on ne va pas bouder notre plaisir car on a été chercher la chance pour prendre ces trois points", souligne Gaëtan Gramme (T1) qui annonce un effectif chamboulé pour mercredi contre Perwez.

Les Wavriens s’estiment lésés sur la fin de match "car l’arbitre leur offre un penalty inexistant à la dernière minute, indique Mohamed Riani (T1). Un nul aurait été plus équitable mais nous avons été trop naïfs en pratiquant du bon football mais en n’étant pas présent dans le dernier geste car on a eu un piquet en première et deux lattes en deuxième mi-temps ainsi que deux penaltys non sifflés."

Perwez B – Mont-St-Guibert 3-3

Buts: Verniest sur pen. (0-1, 15'), Cuypers (0-2, 23'), Sanwo (1-2, 30'), Chalal (2-2, 45'), Nyabokongo (3-2, 50'), Huet (3-3, 69').

À 0-2, les Guibertins avaient tout en mains puis ils ont perdu Torrekens juste avant la pause et Maniet en fin de partie sur exclusions. "Tout se passait bien et on a quand même livré un bon match au niveau du caractère et de l’envie, mais l’arbitrage fut catastrophique et heureusement qu’on était en présence de deux équipes respectueuses, note Gaël Vanderbrugge (T1). En finissant à neuf, le nul est logique."

Perwez se contente du point "car même si on a manqué de finition et qu’on a perdu notre football pendant vingt minutes après le 3-2, on est bien revenu dans le match à 0-2. Il y aura trois absents et trois retours mercredi à Orp", précise Didier Liroux (T1).