Embarqué dans un mois de février aussi compliqué que décisif, surtout après sa défaite à Mélin, Huppaye a bien répondu face à des visiteurs rarement dangereux en première mi-temps hormis sur un coup-franc de Voos claqué par Mouteau (12') et une tête de Fabeck déviée in extremis par Reda sur corner (31').

Dans l’autre camp, Pierard avait lancé Legrand dont l’essai passait juste à côté (19') et il remettait ça sur un coup-franc rapidement joué permettant à Ruth d’ouvrir la marque avant la pause.

Fort de leur avantage, les locaux géraient la seconde période et mis à part cette demi-volée de Goergen qui frôla le cadre (54'), Beauvechain n’eut que sa domination stérile à faire valoir. Et juste après l’exclusion d’Henry pour un tacle trop appuyé sur Noël, Jossart se trouait sur le coup-franc de Dethinne. "Ce score me semble correct car les joueurs ont fait ce qui avait été demandé dans les trois domaines à savoir former un bloc, jouer collectivement et être présent dans les duels, apprécie le T2 huppaytois, Laurent Moinil. Même si Beauvechain avait aussi des atouts, il n’a pas eu beaucoup de frappes et notre gardien n’a pas été très inquiété."

Ce 1/6 fait mal à Beauvechain. "On prend un bête goal sur un manque de concentration puis un deuxième évitable dans une deuxième mi-temps décevante de notre part, souffle le coach, Jabran Albahtouri. J’avais assez insisté sur le fait que les duels constitueraient la clé mais notre adversaire a été plus malin et plus intelligent dans ce domaine. On remet Huppaye dans la course et il faudra en tirer les leçons pour battre Mélin le week-end prochain."