L’AFC Braine était mené de deux buts au repos. "On s’est fait punir sur deux actions et contre le cours du jeu, explique Fabrice Deman (T1). On a eu la chance de vite marquer à la reprise, on égalise sur phase arrêtée puis on va chercher la victoire dans les arrêts de jeu, comme à l’aller. Ça fait du bien au moral au terme d’un match avec pas mal d’intensité entre les deux derniers."

Waterloo B – Ophain B 3-3

Buts: Notez (1-0 et 2-0), Gandibleux (3-0), Verhelle (3-1), Bourguignon (3-2 et 3-3).

Gros coup d’arrêt pour les Waterlootois à 3-0. "On a progressivement pris le dessus en mettant plus de rythme et on marque deux fois avant la mi-temps avant de faire rapidement 3-0, précise José Ngoyi (T1). Comme d’habitude, on a ensuite commis des erreurs défensives tout en ayant perdu Mollo sur blessure, ce qui nous a obligés à jouer à dix pendant vingt minutes, et ils sont revenus au score."

Ophain n’a pas lâché l’affaire. "Je suis surtout très content de la manière, sourit Michaël Ervier (T1). Malgré les deux buts encaissés en première période, il y avait du mieux. À 3-1 et à onze contre dix, on a un peu modifié le schéma et la montée d’un U19 qui récupère le ballon sur les deux buts nous a permis d’égaliser."

Genappe B – Ittre 0-4

Buts: De Longueville (0-1, 25'), Geortay (0-2, 65'), Diallo (0-3, 67'), Leclerc (0-4, 70').

Ittre n’est pas tombé dans le panneau avant le gros match de dimanche prochain face à Clabecq. "On rentre à 0-1 après une mi-temps correcte des deux équipes, analyse Gaëtan Sempoux (T1). On n’a pas eu la mainmise pendant dix minutes à la reprise puis un petit changement tactique a remis les choses en ordre et je pense que peu d’équipes viendront gagner 4-0 ici."

Genappe n’a pas été à la hauteur. "Le score est un peu lourd mais nous n’avions rien à revendiquer car on n’a pas été assez présent dans ce derby en ratant des choses simples, résume Gary Illegems (T1). On prend le 0-1 sur une passe en retrait vers notre gardien et leur attaquant suit. Après le repos, on est passé à trois derrière mais on encaisse trois fois coup sur coup."

Etterbeek B – Villers B 5-0

Buts: Eboko (1-0 et 2-0, 21' et 26'), El Benaoui (3-0, 44'), Behari (4-0, 51'), Vasseur (5-0, 76').

Etterbeek revient à trois du leader clabecquois en ayant disposé d’une équipe de Villers qui était bien en place pendant vingt minutes. "C’est un peu désabusant car le système de jeu tient la route puis on commet ces deux erreurs défensives, remarque Frédéric Vandekerkhoven (T1). On rentre à 3-0 au repos, on a reboosté l’équipe et on a bien joué au foot, mais on était trop léger offensivement."

Nivelles B – Léo B 0-2

Buts: Vungbo (0-1, 69'), Ben Jattou (0-2, 83').

Nivelles a tout mis devant pour gagner. "Vu qu’on avait grillé notre joker, le 0-0 n'était pas suffisant, il fallait prendre des risques, et notre adversaire marque sur ses deux seules occasions, regrette Cédric Musette (T1). Ce n’était déjà pas évident au départ et on a perdu Vennekamp (blessé à la 25') qu’on a dû remplacer par un joueur qui avait joué tout un match la veille. C’est rageant, à l’image d’une saison qui tombe à l’eau puisqu’on n’aura pas la tranche après ces deux défaites."

Wat. Lion’s - Ixelles B 5-0 fft

Les Waterlootois ont gagné sans jouer.

"Nous avons été prévenus samedi qu’Ixelles ne viendrait pas jouer ce week-end, explique Alain Nzanza (T1). Les noyaux deviennent de plus en plus serrés et si leur équipe A était un peu juste, ils ont dû déforcer leur équipe B. Après, c’est un peu dommage d’être arrêté avant Etterbeek qui a mis cinq buts à Villers ce week-end."