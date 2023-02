La défaite du week-end dernier était encore en travers de la gorge des Auderghemois. Pour faire passer la pilule, une seule solution s’offrait à eux: la victoire. "On avait très bien préparé ce match. On avait à cœur de se reprendre par rapport au match précédent contre Braine B (défaite 2-0 ndlr.). Et l’équipe l’a directement montré au niveau de l’attitude. C’était le mot d’ordre", indique le T1 Fabio Magnoni, qui fête sa première victoire en tant qu’entraîneur depuis le départ de Jean-Claude Delmoitié.

Les Bruxellois ont d’ailleurs directement fait savoir leurs intentions à leur adversaire du jour. Avec un jeu offensif d’entrée de jeu, la défense villersoise a directement été mise à rude épreuve. Mais les visiteurs tiennent bon et il faut attendre quelques minutes avant la demi-heure de jeu pour voir Hammas ouvrir le score, habilement servi par Avramovic.

Un deuxième but aurait été le bienvenu, Avramovic a d’ailleurs une deuxième belle opportunité quelques minutes après la reprise. Mais la rencontre se stabilise et Villers réussit à se montrer dangereux à quelques reprises, sur phases arrêtées notamment, sans trouver le chemin des filets. Pas de quoi décevoir pour autant le T1 villersois Frédéric Balan. "L’équipe a fait un match très courageux. On s’est quand même déplacé sans quelques joueurs et on perd notre capitaine à la mi-temps. Il est clair qu’Auderghem a un potentiel offensif bien présent. On a tenté le tout pour le tout durant les vingt dernières minutes mais bon, le ballon n’a pas trop roulé pour nous."

Le T1 d’Auderghem Fabio Magnoni voit quant à lui le retour d’une spirale positive dans cette victoire. "J’ai vu une équipe avec une belle mentalité. On n’a rien lâché de la première à la dernière minute. On a eu quelques moments plus compliqués, ce qui est normal, mais dans l’ensemble la victoire est méritée."

Mais le plus important pour le coach, c’est le retour de l’envie. "Il manquait ça depuis quelques semaines. Là on retrouve une grosse mentalité et si on poursuit comme ça, il faudra compter avec nous jusqu’au bout."