Buts: Ndione (1-0, 9'), Siroux (2-0, 41'), Larotonda sur pen. (3-0, 58'), Salles (4-0, 64'), Siroux (5-0, 79'), Benazzi (6-0, 80'), Brassart (7-0, 85')

En déplacement chez une formation ixelloise qui doit se sauver, les Lasnois ont brillé en première période en profitant des larges espaces laissés par l’adversaire pour mener de deux buts à la pause. Le retour des vestiaires est plus compliqué, Pierret doit s’employer sur quelques ballons chauds et Lasne-Ohain est sous pression durant quinze minutes. Le 0-3 signé Goffart à la 60' tue tout suspense et les Brabançons wallons peuvent gérer tranquillement la fin de la rencontre. "Une belle victoire dans les chiffres et une domination totale en première période qui aurait se matérialiser davantage au marquoir. Ixelles est revenu avec de meilleures intentions après la pause, nous avons un peu souffert mais globalement nous avons bien maitrisé cette partie", racontait le T1 Christophe Collaerts.

Perwez – Etterbeek 7-0

PERWEZ: Pletinckx, Verdeyen, Gérard, Vanderhaegen, Lambert (75' Leblois), Salles (70' Benazzi), Hervera Rey, Siroux, Larotonda (60' Brassart), Ndione, Fozin (60' Gajanovic).

Sur son petit nuage, Perwez poursuit son joli parcours en atomisant une vaillante équipe etterbeekoise. Ce n’est pourtant que 2-0 à la pause avec des buts de Ndione et Siroux et Pletinckx doit sortir le grand jeu à deux reprises face aux attaquants bruxellois. La seconde période est totalement à l’avantage des Perwéziens qui s’en donnent à cœur joie et plantent cinq nouveaux buts grâce à Larotonda, Salles, Siroux, Benazzi et Brassart. "L’objectif est atteint et les joueurs se sont fait plaisir en soignant le goal-average. Les consignes ont bien été respectées et si Etterbeek a été dangereux avant la pause, il n’a plus existé du tout par la suite", s’extasiait Fabian Bamps.

Tubize B – Sp. Bruxelles 4-2

TUBIZE-BRAINE: Kera, Guilleaume, Delaite, Moustatine, Charlier (46' Capon), Onanga (70' Bokota), Velasco Plaza, Butera, Pierret, Alaoui (75' Lusiya), Mukendi (46' Zegbe).

Buts: Onanga (1-0, 17'), Pierret (2-0, 26'), Onanga (3-0, 37'), (3-1, 57'), Pierret (4-1, 60'), (4-2, 79')

Les Fusionnés sont en feu et restent invaincus depuis le début de la troisième tranche avec ce joli succès face à une formation qui joue les premiers rôles mais qui semblait perturbée par le départ récent de son coach Aïssa Amkouy. "Le score est sévère car le Sporting Bruxelles est une très belle équipe mais nous avons pu compter sur deux grands Jérémy Pierret et Jitson Onanga ainsi que sur un socle défensif qui a parfaitement muselé les avants rapides et techniques adverses", relatait le T1 Taner Akkan.

Stockel –Genappe 3-2

GENAPPE: Hannon, Van Landschoot, Van Ophalvens, Sanchez Y Garcia, Berdayes, Marques Tereso (65' Petit), Pête, Roulez, Maistriaux, Van Der Goten (46' Fabry), Brichart L.

Buts: (1-0, 5'), Roulez sur pen. (1-1, 29'), (2-1, 32'), Roulez (2-2, 75'), (3-2, 83')

Les Genappiens ont vécu un après-midi cauchemardesque où tous les éléments ont semblé être contre eux ! Rapidement menés sur un but litigieux où l’attaquant adverse paraît être en position hors-jeu, les Brabançons wallons sont réduits à dix dès la neuvième minute de jeu suite à ce carton rouge ultra sévère brandi à Kévin Maistriaux suite à un contact anodin et fortuit. Malgré cela, Genappe ne s’est pas laissé démonter, s’est même crée quelques grosses possibilités mais a clairement manqué de réalisme. Revenus deux fois au score, les Genappiens ont dû s’avouer vaincus sur une perte de balle et une contre-attaque rondement menée à quelques minutes du terme. "J’ai rarement assisté à un début de rencontre comme cela avec des décisions arbitrales totalement incompréhensibles. C’est frustrant et nous sommes vraiment très déçus car même en infériorité numérique, nous avons eu les occasions pour l’emporter", pestait Julien Darquenne (T1).