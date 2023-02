Quarts temps: 18-19, 20-24, 10-15, 20-18.

NIVELLES (5/19 à 3 points, 22/47 à 2 points, 17/25 LF, 35 reb., 14 ass., 21 ftes): Diop 6 (1x3), Cockmartin -, Renard 7 (1x3), Bataille 11 (1x3), Di Francesco 9 (1x3), Goffin 7, Renversez 13, Bizet 3 (1x3), Mulumba 6, Loubières 2, Navez 12.

Après Hasselt et Liège, Nivelles a été dans la difficulté pour s’imposer à Ninane. Une équipe liégeoise qui s’est accrochée pendant quarante minutes (18-19, 38-43 et 48-58) et qui a fait douter par séquence la formation brabançonne. "C’est encore une victoire dans la douleur", confirme le coach Livaditis, vainqueur ces trois dernières semaines, par 1, 7 et 8 points d’écart.

"On a eu difficile tout du long. Et le problème n’est pas venu de notre côté, mais Ninane s’est révélé très bon sur chaque demi-terrain. Les Liégeois ont été à la hauteur. Ils ont rentré leurs shoots et nous ont mis en difficulté. C’est une victoire compliquée sur un terrain difficile donc je suis content de ce résultat et de la manière mise en place pour l’obtenir", émet le coach nivellois.

Pas très en réussite aux 6,75m ou de la ligne des lancers (– de 70% de réussite), les Aclots – qui récupéraient Vincent Renard – ont tourné à 11 rotations. "Tout le monde a joué dans nos rangs, il y a eu beaucoup de changements de ma part et cela a un peu cassé notre rythme. Je loue la clairvoyance des gars qui ont su rester concentrés et garder le contrôle du match notamment quand Ninane est revenu à égalité dans le dernier quart. C’est une victoire méritée au final."

Au repos le week-end prochain

Nivelles ne joue pas le week-end prochain. Un déplacement difficile l’attend à Louvain le dimanche 26 février. "On a une mini-trêve de deux semaines et puis une série de six matchs qui vont clairement déterminer la suite du championnat", prévient Phivos Livaditis.

Outre Louvain, Stevoort et Belgrade seront visités par les Aclots qui recevront Boom, RPC Anderlecht et Tongres.