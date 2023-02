Quarts temps: 19-21, 14-20, 17-27, 7-17.

BRAINE (6x3, 13/21 LF, 19 ftes): DOMBRET 8, Bonacorsi 6, KAMINSKI 8, Fontaine 7 (1x3), Vancabeke 4, Tchatchou, FARRICELLI 10 (3x3), SZYLKROT 14, BELLEMANS 6, Dupont 4, Schwartz 18 (2x3).

Etait-ce le classement de l’adversaire (12e) ou le fait que le duo Dombret (cheville) – Tchatchou (épaule) était loin d’être à 100% mais Braine a raté son départ. Mené 17-10 (5e), Braine colmatait les brèches en défense. Kaminski et Schwartz laissaient passer l’orage pour recoller au score et même dépasser Liège en fin de premier quart: 19-21.

C’est toujours au petit trot que les Castors enlevaient le second quart. "On accentue notre avance mais on ne fait pas toujours les bons choix à ce moment", signale le coach Maren.

Après la mi-temps (33-41), 2x3 de Farricelli et 2x3 de Schwartz mettront Liège dans les cordes: 50-68 (30e). "Plus le temps a passé, plus on a décroché l’adversaire et on est passé devant. Au final, on n’a pas fait un vrai bon match mais peut-être que je deviens un peu trop exigeant", résume le mentor brabançon.

Avec sa série de 17 victoires de rang, Braine partira largement favori de son prochain match qui aura lieu vendredi face à la lanterne rouge, Union Liège qui ne possède que 2 victoires en 14 matchs. "On respecte tous les adversaires mais en principe, on est au-dessus. L’objectif est de retaper nos blessés et de récupérer tout le monde pour l’affrontement à Profondeville le dimanche 26 février", conclut Gianni Maren.