Quarts temps: 12-11, 14-14, 8-20, 15-18.

NIVELLES: Cockmartin 7, Van Rysseghem 10, Hennuy 15, Vandam -, Roland -, Kennoun 4, Tursugian 5, Jorion 5, Renversez 9, Ndozi-Miala 8.

Un constat d’entrée, les conditions sont loin d’être idéales: terrain glissant, luminosité douteuse, et un groupe nivellois non complet. "Malgré les circonstances, on fait un bon match dans l’ensemble, note le Nivellois Rodrigo Van Rysseghem. On a mal commencé, mais on a su revenir dans le rythme de la partie rapidement. Les conditions n’étaient pas très bonnes, au vu du terrain très glissant, mais on savait qu’on devait composer avec, sans trouver d’excuses, vu la place qu’on occupe dans le championnat. La victoire était obligatoire. On est satisfait du résultat, et cela nous fait deux victoires d’affilée, ce qui fait du bien au moral de l’équipe, mais il faut continuer sur notre lancée."

Toutes les équipes de la poule auront donc gagné en déplacement ce samedi, faisant la bonne affaire des Aclots, qui profitent des défaites combinées du RSW Liège, d’Arlon et du Brainois, pour remonter à la neuvième place, et se mettre temporairement à l’abri de la zone rouge.