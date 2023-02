Cela n’avait pourtant pas bien démarré pour Braine puisque les locaux trouvaient l’ouverture sur une belle frappe de Debole. Les hommes d’Olivier Suray ne se laissaient pas abattre, au contraire, ils parvenaient à renverser la situation avant le repos. D’abord, grâce à Kumba, qui esseulé au premier piquet, rétablissait la parité. Ensuite par Buscema qui transformait un penalty obtenu pour une main de Mukala. "Le discours à la pause était de continuer de la même manière en essayant de se mettre à l’abri le plus rapidement possible", confiait Olivier Suray qui a été à moitié entendu. Car, si on assistait à une seconde période à sens unique de la part de ses protégés, il fallait patienter un peu avant qu’ils ne réussissent à faire le break. En effet, ils s’octroyaient moult occasions, principalement par Coulibaly, mais aussi Kumba, avant que Coulibaly ne plante enfin le troisième but des siens, tandis que Lella touchait le poteau en fin de match. "On s’est mis un peu tardivement à l’abri. D’ailleurs, on a eu un peu peur, car on a déjà vécu ce genre de schéma. Sauf que cette fois-ci, on a finalement réussi à le faire. C’est une victoire très importante contre un concurrent direct, et en plus on y a mis la manière. Donc, je suis très satisfait. Le score aurait pu être plus lourd, sans être mis en danger. On a bien réagi après l’ouverture du score, comme en général dans tous les matchs. On savait qu’en mettant la pression sur les défenseurs sur un mauvais terrain, ils commettraient des erreurs, ce qui est arrivé. Tout le monde a respecté ce qu’il devait faire. Ça devrait être le cas tous les dimanches, mais quelques fois, le ballon ne tourne pas toujours de notre côté malgré nos efforts.", commentait le coach.

Arbitre: M. Gabriel.

Cartes jaunes: Valenti, Debole, Wallaert, Willaert, Chalon, Mukala, Coulibaly.

Buts: Debole (1-0, 17’), Kumba (1-1, 26’), Buscema sur pen. (1-2, 37’), Coulibaly (1-3, 66’).

TERTRE-H.: De Amicis ; Mukala, Fassin, Wuillot, Valenti (60e Privitera) ; Debole, Rébéré, Debelic, Debenest (78e Tommasi), Sardo ; Vermeulen (82e Porco).

CS BRAINOIS: Chalon ; Deglas, Samutondo, laurent, Willaert ; Kumba (79e Lo Giudice), Lella, Wallaert (68e Roman), Ladrière, Buscema ; Coulibaly (87e Derwa).