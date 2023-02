Une fois n’est pas coutume, mais les acteurs de ce Stockay – Tubize, sur le synthétique d’Engis, nous ont caressés dans le sens du poil. Ils nous ont tout simplement régalés d’un football réfléchi, intense et porté vers l’offensive. Des rencontres d’une telle facture, nous en redemandons tant et plus.

Les Brabançons n’étaient visiblement pas venus pour subir le jeu. Leite récupérait un ballon dans son camp. Il filait alors à toute allure vers le but d’Alfieri en passant en revue la défense locale trop passive. Plein de lucidité, l’ailier de poche plaçait hors de portée du dernier rempart local (0-1). Un coup de froid traversait assurément l’échine des Hesbignons. Ils mirent un bon quart d’heure avant de reprendre leurs esprits. Rodrigues, en bonne position, croquait son envoi devant De Bie juste avant que Bendriss ne prenne sa deuxième jaune pour une intervention trop musclée.

Après des citrons amers, les Rouge et Noir prenaient le taureau par les cornes. Rodrigues ajustait un centre de la droite, Bernier effleurait le cuir devant De Bie. Sur un nouveau centre de Boumediane, Bernier glissait en retrait à Sternon qui d’une frappe détournée ramenait la parité (1-1). Les visités accéléraient encore. Nézer taquinait les nuages. Bernier, lui, ne parvenait pas à cadrer son front devant le but. Les Blanc et Or, réduits à dix, refermaient un peu le jeu. Toutefois, sur un contre, Aarab rencontrait toute la vigilance de Alfieri qui détournait le cuir au poteau. Dans la foulée, El Omari échappait à l’arrière-garde locale. Heureusement, Alfieri, à nouveau, faisait étalage de sa classe sur une sortie judicieuse. En fin de partie, Rodrigues s’ouvrait le but mais un peu émoussé, gaspillait devant De Bie. Le rideau se tirait sur une partie palpitante où Stockay avait oublié de concrétiser.

Le coach des Brabançons, Mohamed Bouhmidi, appréciait le comportement de son équipe. "J’avais pas mal de défections. J’ai dû remanier toute ma défense, souligne-t-il. Dommage de s’être retrouvé à dix suite à deux erreurs de jeunesse de mon joueur. En seconde armure, nous étions bien en place. Nous avons plus fermé le jeu et joué en contres. Avec nos occasions franches, la victoire n’aurait pas été un vol. Toutefois à dix, nous n’avons rien lâché. Nous sommes restés solides mentalement."

Arbitre: David Bertholet.

Cartes jaunes: Nézer, Rodrigues ; Garlito.

Carte rouge: Bendriss (41’, cj).

Buts: Leite (0-1, 14’), Sternon (1-1, 47’).

STOCKAY: Alfieri, Libert, Niankou, Boumediane (77’ Bouhlal), Bernier, Jurdan, Nézer, Kotchkarov, Rodrigues (90’ Custinne), Ronvaux, Sternon.

TUBIZE: De Bie, Garlito, Lkoutbi (85’ Pierret), Migmiore (88’ Butera), Leite (80’ Van Onsem), Aarab, Ouahouo, Tepe, Bendriss, Giusto, El Omari.