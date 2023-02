Challenge du Brabant wallon: Les 932 participants à La Hulpe n’ont pas eu froid

Au total, 932 joggeurs s’étaient inscrits pour l’épreuve, dont 700 participants pour la longue distance. La distance reine a été remportée par Romain Deblander qui signe sa troisième victoire sur le challenge du BW lors de cette course de La Hulpe. "La préparation continue en vue des 10 kilomètres en France et cette course a été une bonne mise en bouche, confiait le vainqueur à l’arrivée. Parti assez vite, sur les bases du 10 kilomètres, l’écart s’est creusé dès le premier kilomètre. Ensuite, il a fallu gérer les 15 secondes d’avance qui s’accentuaient en montée mais se réduisaient lors des parties descendantes. Heureusement, j’ai réalisé une bonne gestion et j’ai pu lâcher les chevaux sur les trois dernières bornes (3'15 au km) pour finir confortablement en tête. Maintenant, place à du volume avant Fleurbaix mais ici, en courant à du 3'19 de moyenne sur un 13 kilomètre vallonné, c’est de bon augure."

Romain Deblander s’impose devant Olivier Philippe et Mathieu De Rijdt, l’organisateur d’une manche du Challenge qui se déroulera à Gentinnes. Du côté des dames, Dorothée Cupers, 61e au scratch, l’emporte en devançant d’une minute Christel Lemaire et Gaëlle Gillot.

Rudy court torse nu

Régulièrement présent sur les épreuves en Brabant wallon, les promeneurs du parc du château et de la Forêt de Soignes ont découvert le citoyen d’Aarschot Rudy Calders. Un joggeur flamand en Brabant wallon, quoi d’étonnant ? C’est que l’ami Rudy, outre le fait qu’il est parmi les plus réguliers des épreuves dans la province, a également une particularité: il court torse nu, peu importe la météo. Hiver comme été, c’est ainsi et ce n’est pas la grisaille de ce samedi qui l’a découragé. À chacun son style, mais cela peut surprendre quand des promeneurs emmitouflés dans leurs doudounes, voient passer un gars à moitié nu. "Cela peut en effet surprendre, mais c’est ma manière de courir à moi depuis très longtemps… J’adore d’ailleurs la région qui est plus vallonnée que dans mon coin. Et les gens y sont très sympas en plus des parcours agréables. Comme disent les Français"le froid est bon pour la santé". Je n’ai jamais été malade ces dernières années. Je ne me souviens plus depuis combien de temps exactement je fais cela. Au moins vingt ans. Le regard des gens ? Ils ouvrent parfois grands les yeux, je le sais, mais je reçois surtout beaucoup de réactions positives."

Sur la petite distance, on note la victoire d’Alexandre Pairoux (RIWA) devant Nicolas De Cocker (Team M&m’s Power) et Baptiste Hanon. Dans la catégorie des dames, Hélène Rassart s’impose devant Susan Lecurieux-Belfond et Valentine Bourgeois.