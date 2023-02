Une quatrième section se crée au MTB Team Spirit

Le programme du club débutera réellement par le stage au carnaval sur Fréjus "où nous allons préparer 2023".

Pour le programme des courses en XC pour les -15 ans, il y aura le kids challenge et quelques courses en Flandre. Les plus de 15 ans suivront en course principale la Wallonia Cup, les courses UCI belge et d’autres en Allemagne, Pays-Bas ou France. Pour l’enduro, il y aura les manches belges, plus quelques manches en France et les Bikecomponet.

Quant à la cellule route, elle commencera par quelques courses dans le Namurois et le Brabant wallon. "Le club organisera aussi la finale du kids challenge à Orp-Jauche en septembre."

Au niveau des ambitions sportives, "beaucoup de jeunes changent de catégorie cette année, donc on ne sait pas dire vers où l’on va. On ne veut pas mettre de pression sur eux."

Le club perwézien réfléchit encore au niveau du programme multidisciplinaire. "On doit voir avec les membres mais Fumay (fin juin) devrait faire partie du programme même si nous pensons que nous n’avons plus d’éléments sélectionnables pour le TFJV. J’aimerais néanmoins faire découvrir cela a deux de mes néerlandophones qui sont prometteurs en XC. Car nous avons le plaisir cette année d’avoir cinq néerlandophones au sein du club, ce qui est bien sympa."