TDME2: Nivelles se déplace à Ninane en voulant garder la pression sur Gand

Bien qu’une fatigue certaine se soit installée dans le noyau aclot, la semaine d’entraînement s’est bien passée. Le groupe de Phivos Livaditis récupère pour ce déplacement Vincent Renard et reste concerné par l’enjeu: "Nous sommes dans une phase où tout le monde dans l’équipe a l’air plus ou moins bien. Je pense que les deux derniers matchs remportés dans la difficulté (NdlR + 7 face à RSW Liège Basket et +1 contre Hasselt) ont peut-être permis au groupe de continuer à travailler dans l’humilité – notamment en se déplaçant aux entraînements – et à garder les pieds bien sur terre. Je suis positif pour la suite."