Remise en selle réussie à Hèze pour le club des Guidons Courtois

Samedi dernier, les Guidons Courtois avaient donné rendez-vous à Hèze (Grez-Doiceau) aux cyclotouristes en recherche d’inspiration pour préparer au mieux leur saison 2023. Malgré une météo exécrable, ce sont 28 téméraires qui ont répondu présent, une vraie surprise pour les organisateurs. Parmi eux, les habitués du CC Perwez (qui co-organisait ces BPF pendant quelques années) et autres clubs de la province mais aussi des cyclos "solitaires" qui souhaitent retrouver la convivialité d’un groupe pour leurs premières sorties de l’année.

Après un café au point de départ et quelques consignes de sécurité, le groupe s’est élancé sur un parcours de 40 kilomètres passant par Chaumont-Gistoux, Nil-Saint-Vincent, Mont-Saint-Guibert et retour par Corroy-le-Grand et Bonlez. "Le groupe a roulé au rythme du guide des Guidons Courtois qui lui-même adapte sa vitesse aux moins entraînés du peloton afin que celui-ci reste compact, indique Philippe Collart de la FFBC. Le dispositif est agrémenté par plusieurs membres du club désignés comme signaleurs, en charge de bloquer les carrefours dangereux à l’aide de brassard de capitaine de route. Ces signaleurs remontent régulièrement le groupe et en profitent pour sonder les sensations de tout un chacun afin de relayer l’information à l’avant du groupe et son guide. Malgré la bruine qui ne s’est pas arrêtée, l’ambiance fut bonne. Les cyclos sont heureux de retrouver leurs amis, de faire connaissance avec de nouveaux amateurs de la petite reine ou simplement d’être entraînés par ce groupe protecteur."

D’après les sondages des signaleurs, le parcours a plu grâce aux paysages champêtres. Une fois arrivés à Bonlez, pour la dernière montée du parcours, les chevaux ont pu être lâchés et les plus énergiques du groupe se sont lancés dans une course amicale jusqu’à l’arrivée où un café attendait tous les cyclistes désireux de se réchauffer dans la salle communale de Hèze. Idéal pour continuer leurs discussions pour la fin de l’après-midi.

Le prochain rendez-vous est fixé le 18 février à 13h à Hèze pour 60 kilomètres, suivant les mêmes principes.