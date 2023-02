Régionale 2 Hommes: Un match à 6 points attend Nivelles à l’Union Liège

Ce déplacement chez la lanterne rouge serait l’occasion de signer un second succès de suite, et surtout de se mettre un peu plus à l’abri des places descendantes. "Notre objectif est en effet d’essayer d’enchaîner une seconde victoire de suite, concède le jeune Sacha Roland, mais surtout de prendre les 5 matchs à venir qui se succèdent contre des adversaires directs. Contre Liège le but sera de donner le ton en termes d’agressivité défensive, et de dicter le tempo du match. On sera encore privé de Martinez blessé, et de Callerami qui a arrêté. Le coach nous a bien préparés contre la défense adverse donc je pense que nous sommes prêts."