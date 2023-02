R2B dames: Ottignies se déplace à Courcelles, le leader invaincu

Confortablement installé à la septième position avec 7 victoires et autant de défaites, Ottignies n’est pas sans armes non plus. Avec une prestation bien aboutie et une bonne sélection de tirs à distance, l’équipe brabançonne vient de battre Fleurus B (64-51) et a soudé encore un peu plus ses rangs avec le gala des 50 ans du club samedi dernier.

Pour ce déplacement, le Rebond sera privé d’Ishimwe et de Van Tichelen, qui s’est occasionné une entorse contre Fleurus. Les Brabançonnes n’auront rien à perdre et du moment qu’elles mettent de l’intensité, la coach Dochez sait que ses joueuses sont capables d’accrocher de nombreuses équipes de la série. C’était déjà le cas à l’aller car Courcelles ne s’était imposé que de 8 unités. À méditer.