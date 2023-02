R2 Hommes: Les castors Braine veulent laisser Mons le plus loin possible

Incertain – à l’instar de Lionel Tchatchou – pour le match de samedi, Dorian Dombret verra l’état de sa cheville avant de se décider (ou pas) à participer au match. "J’accompagnerai d’office mes coéquipiers", indique celui qui est le relais du coach sur le terrain.

Du propre aveu du doyen (à 27 ans seulement) de l’équipe, les Castors sortent d’une semaine chahutée. "Pour moi, le match à Aubel fut le plus difficile de notre saison. On a été derrière pendant trois quart-temps. Cela a bien cogné, c’était très physique comme confrontation. Le coach nous avait prévenus que c’était une home team. On a eu qu’un seul entraînement cette semaine. Ce fut du 5 contre 5 avec beaucoup d’intensité et parfois de frustration. On s’est bien rentré dedans."

La compétitivité du groupe reste le baromètre de forme de l’ensemble brainois. Une équipe qui affiche toujours plus de maturité. "Notre objectif est de laisser Mons le plus loin possible de nous. On essaye aussi d’écarter les autres concurrents", affirme Dorian qui voit la première place plus sous le prisme d’une pression positive plus que d’un stress permanent. "Castors est attendu chaque semaine. Les équipes sont prêtes à en découdre avec nous. Elles ont toutes à cœur de nous faire trébucher. Personnellement, je vois cette pression plutôt positivement. Elle nous tire vers le haut."

Sur le terrain, on aperçoit le meneur au bon feeling tactique dicter le tempo. Il n’est jamais avare de conseils ou d’encouragements à l’égard de ses coéquipiers. "Le fait que je sois le plus âgé et capitaine aide probablement. Une forme de respect s’est installée. Mes coéquipiers savent bien que je suis à l’écoute. Vu mes études en psychologie, je pense aussi avoir une bonne sensibilité pour connaître les personnalités de chacun. La communication entre nous n’est peut-être pas parfaite mais elle est toujours positive."

Ce leadership, Dorian ne l’assume pas seul: "L’équipe preste à un haut niveau et est invaincue, c’est très important dans l’analyse de notre fonctionnement. Il y a le coach Maren et l’assistant Nelissen qui transmettent ce leadership. À mes côtés, il y a aussi Sam Kaminski qui apporte son expérience. L’ensemble fait qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter car nous formons une entité soudée", ponctue Dorian Dombret.