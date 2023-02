R2 Hommes: Genappe à l'assaut de l'ogre Montois

Pour le moment, les Hennuyers n’ont chuté qu’une seule fois à domicile, et ce, contre le leader Brainois. À Genappe donc d’imiter son voisin et d’aller créer la surprise. Au vu de la situation actuelle, une chose est sûre, si le groupe souhaite accrocher les play-off, il faudra aller chercher ce type de match difficile. En effet, en cas de défaite à Mons, combiné à une victoire d’Aubel sur Maffle, le peloton de tête emmené par Braine, Mons et Aubel pourrait se détacher, laissant la quatrième place qualificative pour les play-off, en pâture à 5 clubs.

Les hommes d’Olivier Mulaba ont déjà prouvé qu’ils avaient le talent nécessaire pour battre n’importe quel adversaire, il faudra le démontrer encore une fois ce dimanche.