Quart-temps: 25-22, 19-9, 17-23, 20-31.

WATERLOO: 9x3, 5/6 LF, 18 ftes. D’HOSE A. 9 (1x3), Vlaeminck 18 (2x3), MAETER 7, DELBRASSINNE 24 (4x3), D’HOSE R. 4, Kabangu 4, Careme 15 (3x3), BUSSELEN 4.

Impossible n’est pas waterlootois ! Mené 67-44 à 14 minutes du terme de ce déplacement piégeux, le RWB a réussi à inverser la tendance. Au prix d’un gros final (7x3 et 54 points inscrits en seconde mi-temps), Waterloo s’est d’abord approché à 61-54 (30e) avant de sauter son opposant et de récolter un onzième succès cette saison.

"Sans confiance et sans alchimie collective, on ne revient jamais dans ce match et on en prend 30 ou peut-être 40. C’est peut-être un hold-up par rapport à la première mi-temps mais on mérite la victoire sur l’ensemble de notre seconde mi-temps. On a été vraiment dominants les 15 dernières minutes. Notre état d’esprit a fait la différence", observe Cédric Delbrassinne, à nouveau meilleur marqueur de l’équipe.

Une formation à qui tout a souri au début du championnat et qui s’est remise en question au bon moment. Il est vrai que le mois de décembre avait été particulièrement pénible. "Au départ, l’équipe avait quelques nouveaux joueurs à intégrer, dont moi qui venais de dix saisons Jette. Je n’avais pas vraiment d’attentes. On a eu un peu de rodage au démarrage et puis on a très vite pris feu. Le problème, c’est qu’on s’est éteint à un moment. On a discuté des objectifs de chacun, de quel genre d’équipe on voudrait être et où on voulait aller. Dans le même temps, on a procédé à des ajustements par rapport aux qualités de chacun. Depuis Esneux, on a fait que gagner."

Avec une constante, les bonnes prestations et la régularité de Cédric dans de nombreux compartiments de jeu. "C’est ma première saison en R1. Je me suis posé la question de comment aborder cette transition. Franchement, c’est la meilleure saison que je suis en train de faire. J’évolue dans de bonnes conditions et le plan de jeu me convient. Tout le monde se partage la balle et joue pour le partenaire dans l’équipe. Cela se voit sur le terrain que le groupe vit bien en dehors également."

Dimanche à 16 h, c’est un autre déplacement délicat qui attend les Brabançons: "Neufchâteau est une équipe performante. C’est un autre déplacement piégeux et c’est notre second match en trois jours. On récupère Vancampenhout et Schick. Le plus important est de garder le même état d’esprit que lors de la seconde mi-temps à Tilff", prévient Cédric Delbrassinne.