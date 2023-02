R1 Dames: Déplacement périlleux pour le Rebond au Spirou Ladies

Charleroi, auteur d’une saison en dent de scie et présentant un bilan négatif pour le moment, reste compliqué à aborder dans son antre. Soucieux de maintenir sa première place au classement Olivier Mulaba sait qu’une victoire s’impose, surtout que Huy continue à mettre la pression, et devrait se défaire en toute logique de la lanterne rouge Ganshoren. "On devrait être complet pour ce déplacement, mais on attend toujours la confirmation de notre pivot Sarah Dochez qui est incertaine à ce jour, explique le mentor ottintois. Je suis satisfait de la semaine d’entraînement de mon groupe, et je pense que nous sommes prêts. Nous avions gagné le match aller à domicile, et nous devons essayer de confirmer ce samedi."