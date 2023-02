N2A Dames: Les Limaloises se retrouvent enfin au complet pour se rendre à Beverlo

On se rappelle que fin 2022, l’équipe avait dû se passer de plusieurs titulaires, notamment pour le déplacement à Waremme. "Nous avons maintenant retrouvé tout le monde à l’entraînement. Les blessures font partie du passé. Nous sommes complets. Marie Laduron (transférée de Gembloux) n’avait pas pu rejoindre le groupe jusqu’ici. Elle est maintenant présente à l’entraînement à la distribution ce qui nous permet d’avoir des entraînements avec deux passeuses", indique Jérôme Spenders.

Une modification est intervenue au niveau de l’entraînement physique. "Nous avions un entraînement un lundi sur deux et une séance de physique une heure avant l’entraînement du mardi. L’entraînement physique est désormais déplacé le lundi, ce qui nous permet de nous consacrer entièrement au volley-ball lors de l’entraînement du mardi, sans que les joueuses n’arrivent fatiguées."

Beverlo, un adversaire difficile à jouer

C’est toujours avec l’ambition de monter en nationale 1 que le groupe se lance dans cette dernière phase de la compétition, longue de neuf rencontres.

"Suite aux blessures, nous avons perdu quelques points en cours de route. Nous sommes trois points (par points perdus) derrière Namur que nous recevrons le 19 mars prochain. Nous devons d’ici là tenter de prendre le maximum des points."

Cela passera par une victoire ce samedi (20 h 30) à Beverlo.

"Ce ne sera pas une rencontre facile. Nos adversaires (sixièmes) ont une centrale gauchère très difficile à contrer et deux bonnes ailières. Il faudra bien servir pour les mettre en difficulté et être bien en place en bock-défense. On n’avait pas fait un excellent match contre Helchteren fin janvier. Nous devrons élever notre niveau de jeu pour nous en sortir ce soir."