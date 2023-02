Les Limaloises visent désormais le titre en P2

Les Limaloises ne s’attendaient pas à jouer la tête. "Nous savions que l’on avait une bonne équipe. L’objectif était de terminer dans le quatuor de tête. En début de saison, on estimait que cet objectif était élevé. On l’a revu à la hausse lorsque nous avons battu Chaumont (3-1), en tête de la série. Chaumont aligne une équipe composée pour la plupart de filles qui descendaient de première provinciale. Après avoir gagné ce match, on s’est dit que nous pouvions briguer une des deux premières places pour envisager la montée."

Cinq équipes se valent

C’est plutôt bien parti. Lasne, troisième, est à sept points à six journées du terme de la compétition. "Rien n’est cependant acquis. Nous avons réalisé un excellent premier tour. Nous avons eu la chance d’être épargnés par les blessures. La série est bonne. Cinq équipes se valent: Chaumont, Perwez, Nivelles, Lasne et nous. Il faut aussi se méfier d’Ancienne lorsque cette équipe est au complet. Si nous avons une période moins bonne, nous pourrions rétrograder. Nous devrons jouer jusqu’au bout", poursuit Miguel De Bast.

Un triple anniversaire à fêter

L’équipe est en tête si l’on tient compte des points perdus. Elle a un point de retard sur Chaumont avec un match de moins. "Nous devons nous rendre à Chaumont le 18 mars. Ce ne sera pas évident. Chaumont a une équipe avec beaucoup d’expérience. Obtenir le titre cette année serait formidable pour les cinquante ans du club, les cinquante ans de présidence d’Harry Mabille et ma cinquantième saison", indique encore Miguel De Bast.

Le club limalois aligne une jeune équipe. "Nous avons une joueuse plus expérimentée. La plupart des autres joueuses sont âgées de 20 à 24 ans. Les deux titulaires au poste quatre ont 16 ans."