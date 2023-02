Il faut bien dire que Castors Braine est un peu sur son nuage depuis le début de la nouvelle année. Les Brainoises ont bien négocié les déplacements à Prayon-Trooz et à Namur. Elles pourraient d’autant plus prendre Belleflamme par-dessus la jambe que les Liégeoises viennent de perdre de 14 points au Canter (antépénultième) et qu’à l’aller, à Belleflamme, Braine l’avait emporté 50-71.

Le coach Laurent François ne s’embarrasse pas des données comptables car il craint trop l’excès de confiance: "Je ne sais pas avec quel état d’esprit les Liégeoises vont débarquer chez nous et à la rigueur je m’en fous. On ne va pas regarder le classement et on doit respecter cette équipe comme à l’aller. J’ai envie de rappeler qu’une semaine avant ce revers à Schaerbeek, les Liégeoises se sont inclinées par le plus petit écart face à Namur. Un match n’est pas l’autre. En tant que leader de la Régionale 2A, on est attendu chaque week-end. Tout le monde a envie de se payer la peau du premier ! On n’est jamais à l’abri d’un adversaire survolté."

Les circonstances du match aller donnent de l’eau au moulin du coach François: "Après une bonne première mi-temps, on a coincé au troisième quart et Belleflamme nous a encore ennuyés au quatrième. Il s’agit d’une équipe expérimentée, qui est capable de calmer le jeu comme de faire la faute nécessaire. Comme dans nos rangs, il y a des compétitrices dans l’équipe. Je n’ai pas envie que, par notre attitude, on remette Belleflamme en selle. Donc comme d’habitude, je ne veux pas qu’on s’enflamme, les maîtres mots chez nous seront respect et application. Jusqu’à notre première défaite, tous les matchs deviennent couperets pour nous."

Les Castors évolueront sans Clémentine Muylaert, qui attend les résultats de son IRM au genou.

Des déplacements à Jupille, Pepinster et Quaregnon attendent les Brainoises par la suite.