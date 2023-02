Le Walhinois Auguste Oldenhove offre un titre à Tourinnes

Ses adversaires en poule étaient classés E2 et E4. Le Walhinois (11 ans) est E0. "Je suis sorti de la poule assez facilement. En seizièmes de finale, c’était un peu plus compliqué. Je n’étais pas encore très chaud. J’ai ensuite joué de mieux en mieux."

Après avoir gagné à la belle en quart de finale, il a abordé la demi-finale avec la satisfaction du devoir accompli. "Je ne pensais pas qu’il serait possible d’aller plus loin. J’ai perdu le premier set contre Hugo Lange (E0). Je me suis ensuite concentré. J’ai gagné en quatre sets. L’histoire s’est répétée en finale face à Noa Kerstges (E0) où j’ai aussi gagné en quatre sets. Tous les trois étaient meilleurs que moi, ils avaient plus de points sur leurs fiches."

Première médaille et premier titre pour le club

Il offre une première médaille et un premier titre francophone au club de Tourinnes-Saint-Lambert, créé en décembre 2020.

Auguste va désormais se tourner vers les championnats de Belgique. "Un podium, ce serait le top", lance le joueur qui n’était pas classé la saison dernière. Il espère monter D0 fin de saison. "J’ai une fiche de D2. L’objectif est de monter D0, voire peut-être C6 mais alors, ce serait le maximum que je pourrais atteindre."

Il joue aussi les interclubs en provinciale 4. "Les interclubs m’ont permis d’obtenir beaucoup de points pour mon classement. On est en tête et on va sûrement monter en P3."