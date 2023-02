L’ascension du Swimming Club de Rixensart

Les résultats enregistrés par le Swimming Club de Rixensart le week-end dernier aux championnats francophones Open sont largement meilleurs que les années précédentes. "En revenant plus en arrière, on constate qu’en 2014, nous avions engagé sept nageurs à ces championnats pour les catégories de 15 ans et plus. Ils étaient douze cette année. Cette évolution se marque également chez les plus jeunes, de 11 à 14 ans. Nous aurons huit nageurs le week-end prochain à La Louvière pour les championnats des jeunes. Cela nous fait vingt nageurs au total", signale Aurore Guéret, responsable des nageurs de compétitions.